 

Ученые доказали существование «волосатых» черных дыр

11.12.2020, 13:16, Разное

Международная группа ученых доказала, что у вращающихся черных дыр могут существовать «волосы», то есть дополнительные параметры, зависящие от поглощенной материи.

Физики обычно характеризуют черные дыры тремя параметрами: массой, зарядом и скоростью вращения. Однако в течение многих лет ученые ищут у черных дыр особенности, которые указывали бы на существование неизвестных фундаментальных полей. В новом исследовании результаты численного моделирования показали, что при достаточно быстром вращении у черных дыр возникает скалярное поле.

Теория гравитации Эйнштейна и многие ее расширения указывают на то, что у черных дыр не может быть стабильных «волос» из-за излучения гравитационных волн. Это известно как теорема об отсутствии «волос», то есть нельзя получить дополнительную информацию о материи, которая попала за горизонт событий. Нельзя отличить черную дыру, образованную антиматерией, от черной дыры из обычной материи. В то же время не существует строгого математического доказательства теоремы. Показано, что при некоторых условиях «волосы» все же могут появляться.

Скалярное поле в некоторых теориях гравитации используется для описания гравитационного поля.



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