Скандалы: Самед Гурбанов недосчитается помидоров

11.12.2020, 12:56, Разное

Томатная блокада Азербайджана ударит по бизнесу российского предпринимателя – зятя Ильхама Алиева

Запрет на импорт томатов из Азербайджана, совпавший по времени с парадом победы над армянами в Баку, в котором участвуют турецкие войска и Реджеп Эрдоган, ударит по бизнесу российского предпринимателя Самеда Гурбанова. Он женат на младшей дочери Ильхама Алиева. Импорт томатов из Азербайджана Россельхознадзор запретил с 10 декабря. Официальная причина: плоды поражены томатной молью. Между тем «томатная блокада», случившаяся спустя месяц после горячей фазы конфликта в Карабахе, когда Баку взял на себя вину за сбитый в Армении российский военный вертолет, живо напомнила запрет помидоров из Турции, которая так же сбила в Сирии российский Су-24. А дата российского запрета совпала с союзническим парадом победы в Баку, в котором участвует президент Турции Реджеп Эрдоган и турецкая армия.

Для аграриев Азербайджана это серьезный удар. По данным ФТС, в 2019 году они занимали первое место по поставкам томатов в Россию — 30,9 % от общего объема. За девять месяцев этого года на Азербайджан пришлось 38 % всего импорта томатов: это порядка 170-180 тысяч тонн на сумму около $190 млн.

Основная масса томатов в Азербайджане производится частными фермерами. Но не только ими: решение Россельхознадзора напрямую затронет бизнес зятя президента Азербайджана — российского предпринимателя, выпускника МГИМО Самеда Гурбанова, женатого на младшей дочери Ильхама Алиева Арзу. В феврале этого года, сообщая об особняке Самеда Гурбанова на Рублевке, издание «Проект» писало, что он сын Айдына Курбанова, одного из создателей Всероссийского азербайджанского конгресса. После смерти Курбанова-старшего в 2003 году выяснилось, что тот был, помимо прочего, бенефициаром Evraz Group Александра Абрамова.

В 2017 году Гурбанов открыл на Апшеронском полуострове тепличный комплекс Baku Agropark площадью 10 га и производительностью 3,3 тыс. тонн томатов в год, почти вся продукция которого поставляется в РФ. 4 декабря 2017 года тепличный комплекс зятя посетил Ильхам Алиев. В строительство теплиц Гурбанов вложил около 1 млрд руб., из которых 430 млн — льготный кредит Национального фонда поддержки предпринимательства Азербайджана.

Эксперт Института востоковедения РАН и Chatham House Станислав Притчин не видит в решении Россельхознадзора политической подоплеки, напоминая, что ограничения коснулись почти всех поставщиков томатов в Россию.

Схожее мнение у руководителя научных исследований российского института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко. «Если в этой истории с помидорами есть политический подтекст, то это совсем не нужно, потому что [с Азербайджаном] у нас такие отношения, что дальше ехать некуда, — рассуждает он. — Помидоры — это помидоры, а парад — это парад, надо разделять политику и экономику. Что касается Самеда Гурбанова — ну давайте еще закроем «Крокус», там тоже родственник Ильхама Алиева».

Действительно, одновременно с азербайджанскими помидорами Россельхознадзор запретил импорт томатов из Турции, Армении и Узбекистана. Однако в случае Армении речь идет только об Армавирской области, а в случае Узбекистана — только о Кашкадарьинской. Из Турции же и из Азербайджана импорт томатов запрещен практически полностью.

Любопытно, что при этом томатная блокада со стороны РФ в азербайджанских СМИ почти полностью игнорируется — на фоне репортажей с парада и заявлений Эрдогана. Единственная новость на эту тему: Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обещает в ближайшее время представить результаты собственного исследования помидоров.

В целом можно сказать, что Азербайджан переживет даже полное прекращение отношений с Россией. Экономика этой страны, как и экономика РФ, построена вокруг обмена углеводородов на технологии и товары с высокой добавленной стоимостью, произведенные на Западе и в Китае. Товарооборот Азербайджана с Россией в прошлом году составил чуть больше $3 млрд — это на $1,2 млрд меньше, чем его оборот с Турцией, вдвое меньше, чем с Италией, и в полтора раза меньше, чем с Израилем. Примерно такая же картина со стороны РФ: ее товарооборот с Азербайджаном в 2019 году в два с половиной раза больше, чем с Арменией и Казахстаном, но вчетверо меньше, чем с Украиной, в семь раз меньше, чем с Турцией, и в десять раз меньше, чем с Белоруссией.

При этом нефть и газ из Азербайджана являются прямыми конкурентами российских в Турции и в Южной Европе. Поставки азербайджанского газа в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу уже превысили российские поставки по полупустому «Южному потоку». Вторая часть экспортного коридора, трубопровод TAP, позволит Баку увеличить поставки в северное Средиземноморье до 10 млрд тонн в год. Из них 8 млрд будут поступать в Италию — это один из главных партнеров «Газпрома» с советских времен. Кроме того, по территории Азербайджана проходит открывшаяся недавно железная дорога из Европы в Китай через Турцию и страны Средней Азии. Это прямой конкурент Транссибирской магистрали. Поэтому можно сказать, что потенциал ухудшения отношений Москвы и Баку практически неисчерпаем.

Виктор Ядуха