Мое дело: основатель MATÜ Татьяна Матюшина об экологичной моде и шубах, вдохновленных Россией

10.12.2020, 21:06, Разное

О начале пути:

Я отучилась 9 классов в школе, далее – 4 года в техникуме города Салават. После начала работать по своей специальности – теплотехник. Во время работы решила пойти учиться на визажиста, это стало для меня неким окном в творческую реальность. Поняла, что можно заниматься не только тем, что приносит деньги, сидя в офисе, но и тем, что реально интересно. Визажистом я проработала недолго и осознала, что мне больше нравится организовывать мероприятия. Первое, с чего я начала, это организация обучающих мастер-классов для визажистов. Потом были уже более крупные, на мой взгляд, мероприятия, около 500 человек.

В этот момент я как раз переехала в Москву, также продолжала развиваться в beauty-направлении, работала в команде российского косметического бренда, который тогда только начинал свой путь. Проработала там около года и поняла, что мне хочется открыть собственный бизнес. Было отношение к делу, как к своему, я была готова вкладывать все свои ресурсы в его развитие, но дело было все-таки не мое. Поэтому я решила уйти из этой команды, которой, на самом деле, очень благодарна, которая меня взрастила и вырастила как личность. И, спустя время, подруга предложила мне открыть собственный бренд одежды – это было 4 года назад.

Татьяна МатюшинаО концепции бренда:

Когда подруга предложила мне открыть свой бренд одежды, это не было из разряда: “Так, мы теперь предприниматели! Становимся серьезными чикулями!”. Это была просто идея, просто затея. В тот момент другая подруга предложила мне делать журнал, еще одна предложила продолжить развиваться в сфере организации обучающих мастер-классов. Я делала все это параллельно, условно “на коленке”, работала очень много и во всех трех проектах.

Если мы говорим касательно бренда, то развитие начиналось с очень небольшого бюджета. Я помню, что мы делали первую фотографию в квартире у наших знакомых в районе набережной около метро Киевская. Была белая стена, вешалка, шуба, моя рука. Именно с этого начинался наш Instagram, наше развитие. У нас не было какого-то бюджета на маркетинг и рекламу, да и в принципе четыре года назад не было понимания, как вообще работает продвижение, потому что никто из нас не был маркетологом, ни у кого не было опыта настраивания рекламы, тогда не было так очевидно, что работают инфлюенсеры, что можно развиваться и по этому пути. Поэтому я понимала, что есть просто торгово-рыночные отношения: “Если есть товар, то на него должен быть и купец”. Отталкиваясь от того, что у нас нет бюджета на какую-то рекламу, я думала, как сделать так, чтобы узнали, что появился вот такой бренд, такие шубы. У нас на тот момент было где-то 3-4 изделия, не было лишнего бюджета на фотографа и моделей, поэтому мы снимали всех наших подруг. Ни с того ни с сего я стала дружески активна, начала говорить: “Маша, давай встретимся на обед”, “Аня, давай позавтракаем”, “Лена, мне надо с тобой увидеться”. На самом деле, я везде носила с собой шубу, чтобы сфотографировать ее на разных моделях, то есть, людях.

Первое изделие продали через Instagram. Моя подруга-стилист и я рассказали на своих страницах, что открыли свой бренд одежды. На тот момент у нас было не более 5 тысяч подписчиков. Первые знакомые пришли как раз оттуда, и первый наш заказ уехал в Татарстан, в город Альметьевск. Помню, как мы дружно отправляли эту посылку по почте, совершили кучу ошибок. И уже после этого делали какие-то мероприятия, звали туда друзей, просили делать репосты – использовали отчасти сарафанный маркетинг, чтобы это сработало.

Лукбук новой коллекции MATÜО тонкостях ведения “женского бизнеса”:

Не могу сказать, что женщинам сложно или легко развивать бизнес, это не зависит от сферы и от того, что ты делаешь. Все напрямую зависит от тебя самого! Если ты захочешь делать торты, то ты можешь найти сто причин, почему за это не стоит браться прямо сейчас, то же самое и с одеждой. Есть два варианта: либо ты ищешь отговорки, либо ты идешь и делаешь. У меня полтора года существует школа, в которой можно пройти курс тем, кто, как и я, когда-то решил создать свой бренд одежды. И я вижу на примере этих людей эти два варианта. Кто-то в кризис выпускает новогоднюю коллекцию, когда даже нет корпоративов, и пишет, что продал уже половину коллекции и заработал на этом 150 тысяч рублей. А у кого-то ничего не получается, они не знают, с каких изделий начать, как стартовать. Поэтому, по моему мнению, все в нашей голове.

О команде:

Для меня это какой-то дар, потому что у нас в компании нет HR, лично у меня нет какого-то опыта в найме людей. Но так сложилось, что в команде работают действительно очень крутые люди, которых я очень ценю и которым я очень благодарна. Все, что у меня есть, если мы говорим про бренд одежды, это, в большей степени, именно их заслуга – людей, с которыми я работаю, но у которых, к сожалению, не берут интервью. В моей команде сейчас порядка 10 человек. Кто-то работает full-time, кто-то на удаленке, кто-то работает проектно по каким-то запросам и как ни странно, в большей степени это девушки.

Об изделиях:

Особенность наших изделий в том, что каждое из них имеет название какого-то природного объекта. Например, в этом году в нашем ассортименте появился свитер, который мы назвали Куштау. Куштау – это гора в республике Башкортостан, где я выросла, и она очень красивая. В этом году вокруг нее разгорелись дебаты – сохранить или сделать предметом добычи соды. Также в этом году мы ввели модели под названием Ая и Мая. Основная цель – показать, что даже пока закрыты границы, можно путешествовать по России и открывать для себя новые красивые места. Поэтому в новой коллекции сделали акцент именно на это.

О друзьях бренда:

В этом году мы сделали коллаборацию с Сашей Жарковой. Выпустили шубу-рубашку Абрау и свитер Дюрсо. Почему именно такие названия? Потому что Саша выросла в Краснодаре и для нее это место детства, которое она очень любит. Когда закончился карантин в этом году, она поехала туда навестить родственников. И когда мы увидели места, которые она нам показывала в Instagram, насколько там все красиво, для меня это стало огромным источником вдохновения. Я поняла, сколько классных и крутых мест есть в России. Потому что обычно мы привыкли летать за границу и восхищаться крутыми местами там. Это наша первая настоящая коллаборация, до этого мы просто сотрудничали с разного рода людьми, которые нас вдохновляли. Наши изделия можно увидеть на таких прекрасных девушках как Лена Крыгина, Ирена Понарошку, Даша Мельникова, Юля Плотницкая, Варвара Шмыкова, Наталья Османн, Софи Елисеева и многих других.

Саша Жаркова в MATÜО тренде на экологичность:

Я не могу сказать, что экологичность – это тренд, ведь тренд – это то, что приходит и уходит. А экологичность – это в какой-то степени мысль, действия людей. Они появляются в нашей жизни, и мы их принимаем, как в свое время мобильные телефоны, без которых уже сложно представить свое существование. Также и с вопросом экологичности: она пришла в нашу жизнь и с каждым годом будет все больше и больше распространяться.

Об любимых эко-марках:

Мне нравится бренд PANGAIA, в том числе, как они работают с точки зрения маркетинга, продвижения, своих основ, какая заложена идея, как она воплощается. Это очень круто, к этому хочется стремиться.

О будущем MATÜ:

Я не загадываю на будущее, потому что 2020 год показал, что строить какие-то планы иногда бессмысленно. Поэтому мне просто хочется, чтобы с каждым годом мы развивались все больше и больше. Благодаря этому году я поняла, что лучше не думать о каких-то конкретных и критических мыслях, например, что “мы хотим в этом году то и то”, а допускать, что случится что-то более классное и стремиться всегда просто к максимально большему.