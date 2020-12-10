Министр национального развития Венгрии призвала запретить в стране игрушки без половых признаков

10.12.2020, 16:37, Разное

Министр национального развития Венгрии Жужанна Немет выступила с предложением о запрете на территории страны игрушек и других сказочных персонажей, не имеющих половых признаков.

Это предложение министр объясняет необходимостью формирования половой идентичности с самого раннего возраста.

– Сегодня в Европе очень сильно влияние ЛГБТ-сообщества. Через мультфильмы и игрушки наших детей с детства приучают, что быть гомосексуалистом нормально. Но к чему это приведет? Европейцы вымрут, а наше место займут те, кто не играет в эти бесполые игрушки, – заявила Немет на заседании правительства.

Если законопроект будет одобрен, то для продажи на территории страны все игрушки, а также персонажи мультфильмов и книг для детей, должны будут иметь четко выраженные признаки пола – мужского или женского.

Законопроект может затронуть интересы не только венгерских производителей игрушек, таких как Rubik’s и PEZ AG, но и крупные международные компании, например LEGO.

Ранее с подобным заявлением выступила министр по делам семьи Каталин Новак, которая предложила уехать из страны всем, кто не согласен с биологическим определением пола.