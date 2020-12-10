Байкер получил 27 ударов ножом, но выжил и рассказывает, что говорил с Ангелом-Хранителем

10.12.2020, 8:21, Разное

27 ножевых и 9 часов в ожидании помощи. Врачи не понимают, как пострадавший выжил, а он верит, что его спас Ангел-Хранитель.

Вечером 24 сентября 2005 года мужчина по имени Брайан Х. ехал домой с работы на своем мотоцикле марки Harley. Внезапно оборвался приводной ремень, и ему пришлось остановиться, чтобы осмотреть повреждение.

Раздосадованный остановкой, Брайан собирался уже позвонить своей девушке и попросить ее привезти из дома новый ремень и некоторые инструменты для починки транспорта. Однако планам Брайана не суждено было исполниться.

Внезапно он увидел, как к нему со стороны идут шестеро агрессивных мужчин-латиноамериканцев, один из которых держал в руках бейсбольную биту. Они крикнули "Ты умрешь, гринго!", а потом накинулись на Брайана и начали его избивать.

У Брайана с собой не было никакого оружия, кроме своих кулаков и он особенно остерегался громилу с битой. Он не мог и подумать, что у других нападающих тоже есть опасное оружие, пока тот не напал на него с ножом. Последнее, что запомнил Брайан в драке, это как сначала его больно ударили в живот, а потом битой по голове.

"Следующее, что я помню: я стою на пляже в республике Панама, где занимался водным спортом, когда был в армии. Всё выглядело совсем иначе, но я знал, что нахожусь именно там. Это было очень реалистично и странно. Я не понимал, как оказался там", – рассказывал позже Брайан.

Деревья на заднем плане выглядели очень старыми, как будто они находились там тысячелетиями. Перед Брайаном стояла девочка лет 12 и, улыбалась, смотрела на него. Она была босиком. Мужчина обратил внимание на её глаза, которые были огненно-зелёными — самыми зелёными глазами, которые он когда-либо видел.

Был полдень. Океан, солнце, птицы и ветер выглядели настолько реально, что сбивали Брайана с толку.

– Мне надо идти, – сказал он девочке, хотя не понимал, куда он пойдет.

– Брайан, пожалуйста, останься здесь. Если ты вернёшься назад, ты увидишь и почувствуешь то, чего не хотел бы, – заговорила девочка.

― Кто ты? ― остановившись, спросил Брайан.

― Я твой Ангел-Хранитель. Пожалуйста, оставайся здесь. Присаживайся, нам есть о чём поговорить, ― сказала девочка, и они сели на брёвна.

― Где я?

― На Небесах. Я знала, что тебе нравится это место, поэтому мы здесь.

― Я мёртв?

― Да, но ты не можешь здесь оставаться. Тебе нужно вернуться.

По словам Брайана, после этого он услышал человеческие голова в зарослях джунглей вокруг себя. Он узнал эти голоса, один принадлежал его школьному приятелю, который погиб ранее в автокатастрофе. Другой голос принадлежал его старшему брату, которого он никогда не видел при жизни. Он не мог увидеть этих людей, но хорошо слышал их голоса.

― Почему я не могу остаться? Здесь красиво, – сказал Брайан девочке.

― Не твоё время. У тебя много дел.

― Что?

― Если я тебе скажу, это будет не так весело. Ты можешь остаться здесь на некоторое время, но тебе нужно вернуться, и когда придёт время уходить, я дам тебе знать, ― засмеявшись, сказала девочка.

Внезапно вокруг стало темно, наступила ночь. Девочка подошла к Брайану близко и встала перед ним.

– Пора тебе возвращаться, – сказала она.

Спустя мгновение Брайан очнулся в своем теле и ощутил невыносимую боль. Он лежал в больничной палате, а вокруг его кровати стояли члены его семьи. Они плакали и смотрели на него.

Подошла медсестра и рассказала, что Брайану нанесли 27 ударов ножом, причем в основном в живот. На его шее тоже были порезы и он потерял так много крови, что даже врачи не понимали, почему он остался жив.

"Я умер, но сумел вернуться. Мне рассказали, что меня нашла женщина, которая рано утром вышла гулять с собакой. Она увидела кровавые следы, ведущие к мусорному контейнеру и после этого нашла меня, лежащим в луже крови", – говорит Брайан.

"На меня напали примерно в 21.00, а обнаружили меня около 6 часов утра. Целых 9 часов я лежал там".

По словам врачей, когда они нашли его, пульс Брайана почти не прощупывался, а в теле осталось очень мало крови. Однако он пришел в себя и сумел назвать свое имя и телефон своей матери, прежде чем снова потерял сознание.