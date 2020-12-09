Представители европейских служб безопасности заявляют, что США будут «парализованной мировой державой» до тех пор, пока Байден не возьмет власть, и опасаются, что Трамп рассекретит разведданные, которые помогут Путину

09.12.2020, 19:39, Разное

Три представителя европейских служб безопасности сообщили Insider, что их службы опасаются, что президент Дональд Трамп, в последние несколько месяцев своего пребывания в должности, опрометчиво рассекретит разведывательные материалы – акт, который может раскрыть РФ и другим противникам США источники и методы сбора разведывательной информации.

The Washington Post сообщила во вторник, что Трамп потребовал обнародования секретных данных, которые, по его мнению, докажут, что РФ не помогала ему в его кампании 2016 года.

По словам европейских официальных лиц, такая публикация может поставить под угрозу методы и жизнь источников, работающих на США и их союзников.

Один из чиновников службы по борьбе с терроризмом сказал Insider, – «ясно, что США будут продолжать оставаться совершенно растерянной и даже парализованной мировой державой до января», когда к власти придет избранный президент Джо Байден.

Чиновник сказал, что “плохие игроки”, такие как РФ и Китай, могут создать проблемы в это время.

Поскольку президент Дональд Трамп отказывается уступить избранному президенту Джо Байдену на выборах 2020 года, сотрудники служб безопасности предупреждают, что Трамп может опрометчиво раскрыть секретную информацию, которая подвергнет опасности источники союзников и принесет пользу РФ и другим противникам США.

Дэвид Игнатиус из Washington Post сообщил во вторник, что Трамп потребовал, чтобы его команда национальной безопасности рассекретила различные разведывательные материалы, которые, по его мнению, докажут, что РФ не пыталась помочь его президентской кампании в 2016 году.

Три представителя европейских служб безопасности заявили Insider, что опасаются, что уходящая администрация может раскрыть разведданные, собранные США и их союзниками в ходе операций против РФ в Европе и Америке.

Все три официальных лица являются представителями западноевропейских государств-членов НАТО и занимаются вопросами, связанными с Россией. Все они просили не называть их имен из-за деликатности темы, но их личности известны Insider.

Все три чиновника заявили, что их службы опасаются, что Трамп опрометчиво рассекретит разведывательные материалы, которые могут помочь России раскрыть источники и методы сбора информации в этой стране, что может поставить под угрозу эти методы или даже жизнь источников.

Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель поздравила избранного президента Джо Байдена с победой на выборах, а Путин – нет. Getty

Все три официальных представителя также заявили, что европейские политические круги достигли консенсуса в отношении того, что на выборах победил Байден и он вступит в должность в январе.

Многие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , два союзника Трампа, уже поздравили Байдена с его победой. Между тем, президент РФ Владимир Путин этого не сделал, а официальный представитель Кремля заявил в понедельник, что он будет ждать “официальных результатов подсчета голосов”.

Один из сотрудников службы безопасности сказал Insider, «мы ожидаем, что, ко всеобщему облегчению, что эти юридические претензии» к результатам выборов в штатах «будут отклонены и Байден вступит в должность».

«Проблема заключается в хаосе, который мы наблюдаем в администрации Трампа, поскольку она заменяет или угрожает заменить высших должностных лиц служб безопасности, которые имеют решающее значение для международной безопасности в течение следующих двух месяцев», – сказал чиновник.

В понедельник Трамп объявил, что уволил министра обороны Марка Эспера. Ходили слухи, что Трамп хотел его уволить ещё с июня, когда Эспер пошел против Трампа, заявив, что не хочет посылать действующие войска в районы, где проходят демонстрации.

Ранее в этом месяце Эспер сказал Military Times, что он опасается того, что Трамп может приказать военным сделать это, и мысль о более сговорчивом министре обороны заставила Эспера сказать: «Боже, помоги нам».

Бывший министр обороны Марк Эспер и Трамп. Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

«Этические нормы ничего не значат для этих людей»

Во вторник продолжилась зачистка высокопоставленных чиновников из министерства обороны и других служб безопасности, что побудило представителя министерства обороны заявить CNN: «Это действия диктатора».

Кроме того, широко распространены опасения, что главы ФБР и ЦРУ могут быть заменены уже в среду. The Post сообщила, что в прошлом месяце директор ЦРУ Джина Хаспел решительно возражала против рассекречивания информации о России.

Чиновник из Нидерландов сообщил Insider: «Если эти замены закончатся обнародованием секретных российских документов, наша служба будет очень обеспокоена, поскольку мы поделились с Соединенными Штатами огромным объемом разведданных о российской дезинформации и кибер-кампаниях.

«Если эти сообщения – которые кажутся серьезными – верны, то мы видим, что сотрудников разведки США, возможно, заменяют за то, что они выступают против публикации материалов».

Байден выступает в понедельник в Королевском театре в Уилмингтоне, штат Делавэр. Joe Raedle/Getty Images

На вопрос, получили ли голландские спецслужбы заверения в том, что никакие материалы, собранные Нидерландами и переданные США, не будут опубликованы, чиновник ответил уклончиво, но с насмешкой.

«Такие гарантии, если бы они были даны, в настоящее время были бы пустышкой», – сказал чиновник.

«У нас было четыре года, чтобы понять, что международные соглашения и даже этические нормы ничего не значат для этих людей», – сказали они об администрации Трампа.

Европейские шпионы готовятся к волнениям

Чиновник отказался сообщить, приняли ли Нидерланды прямые меры для защиты своих источников и методов от нежелательного разглашения, но предположил, что любая спецслужба проводящая операции в России или имеющая российские активы должна будет добавить к своим расчетам риск того, что Трамп предаст их огласке.

«Он делал это и раньше, мы знаем о нескольких случаях», – сказал чиновник, имея в виду встречу в Белом доме с российским послом в 2017 году, на которой Трамп, как сообщается, поделился разведданными об ИГИЛ, собранными израильскими источниками

«Это не пустые тревоги», – добавили они.

Третий чиновник, специализирующийся на контрразведке и терроризме, сказал, что европейские разведслужбы, даже без учета возможности утечки информации со стороны Трампа, готовы к активным действиям в течение [ближайших] двух месяцев.

«Ясно, что США будут продолжать оставаться совершенно растерянной и даже парализованной мировой державой до января», – сказал чиновник.

«Большая часть мира открыта для бизнеса всяких “плохих парней” – России, Турции, Китая, израильтян», – сказал чиновник, добавив: «Сейчас, когда США не в состоянии присматривать за ними, самое время действовать. Окно составляет всего 70 дней, так что все знают, что это может быть лучший шанс сделать то, чего США в другое время не допустили бы сделать».