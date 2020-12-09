Скандалы: Дворцовые тайны ПФР

09.12.2020, 15:14, Разное

Почему реальное количество сотрудников является главным секретом Пенсионного фонда России

«Отрубишь одну голову, и сразу откуда-то ещё одна вырастает», – так однажды описал президент России Владимир Путин процесс сокращения армии российских чиновников. И действительно, после каждого такого заявления количество госслужащих неизменно увеличивается. Как им это удаётся? Откуда растут чиновничьи головы, «Октагон» разобрался на примере, пожалуй, самой сокращаемой российской службы – Пенсионного фонда.

Реальное количество сотрудников – это, вероятно, самая главная тайна Пенсионного фонда России (ПФР). Почти ежегодно его топ-менеджеры заявляют о сокращении персонала, однако найти точные данные о количестве сотрудников довольно проблематично. В профильном разделе «Открытые данные» на сайте ведомства есть информация всего лишь по нескольким годам. Не публикуется количество штатных сотрудников и в годовых отчётах (за исключением пары номеров). Журналистские запросы на эту тему в ПФР предпочитают игнорировать. На вопросы «Октагона», касающиеся штатной численности, в пресс-службе фонда не ответили.

При этом ежегодно в бюджете ПФР отдельной строкой предусматриваются средства «на сокращение штата» (порядка сотни миллионов рублей в год), что даже вызвало претензии у Счётной палаты (СП) РФ. «Фондом ежегодно планируются расходы на выплату уволенным сотрудникам ˂…˃, при этом сокращения численности не предусматривается», – удивились аудиторы, проанализировав закон о бюджете ПФР на следующий год.

Сотрудники второго сорта

Как выяснил «Октагон», в некоторых официальных отчётах штат ПФР разделён на несколько частей – отдельно от общей численности сотрудников приводятся данные о «младшем обслуживающем персонале». Например, до сих пор «Википедия» со ссылкой на газету «Ведомости» указывает штатную численность ПФР в 109 тысяч человек (на 2018 год), хотя на самом деле тогда там трудилось более 126 тысяч – цифра указана в отчёте СП. 17,5 тысячи – это как раз численность «младшего обслуживающего персонала», данных о котором, видимо, журналистам не дали. Так что благодаря этой находке для журналистов у ПФР одна численность сотрудников, для бухгалтеров – другая, побольше.

О «двойном штате» мы узнали, обратившись за помощью к аудиторам Счётной палаты. Они любезно предоставили изданию показатели штатной численности за пять последних лет – с 2015 по 2019 год (к сожалению, данных за больший период нет даже у них) – как раз с разбивкой на основных сотрудников и младший персонал.

В самом ПФР категорически не согласны с тем, что их штатная численность «двоится». В пресс-службе ведомства предположили, что Счётная палата вводит такое разделение для своих исследований.

– Младший обслуживающий персонал – это те работники, которые выполняют неосновные функции фонда, но все они являются штатными сотрудниками и входят в официальную численность, – заявили «Октагону» в ПФР. – Полагаем, что в зависимости от темы исследования Счётная палата может употреблять разные формулировки в своих материалах.

Между тем те кадровые данные «официальной численности», которые опубликованы на сайте ПФР, совпадают с расчётами численности штата, произведёнными Счётной палатой без учёта обслуживающего персонала. Даже в скудных «Открытых данных» и некоторых своих годовых отчётах ПФР публикует сведения без учёта работников, выполняющих неосновные функции фонда. Например, в отчёте ПФР за 2014 год штатная численность – 124 070,5 тысячи, но в Счётной палате РФ дают другие цифры: 125,98 тысячи плюс 17,04 тысячи младшего персонала. Почему в эту официальную численность на самом сайте ПФР не попадают «младшие», в пресс-службе фонда не объяснили.

Впрочем, количество последних сотрудников довольно стабильно – порядка 17–17,5 тысячи человек ежегодно. Чего не скажешь о «публичных» профильных работниках ПФР. Тут всё гораздо интереснее. И чтобы просмотреть численность его персонала в динамике, к данным Счётной палаты мы добавили информацию с сайта ПФР (2010–2013 годы), а также сведения за 2006 и 2007 годы, которые были опубликованы в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении бюджета ПФР за соответствующий год.

Сокращая, увеличиваем

Максимальный рост количества служащих ПФР (почти на четверть) произошёл как раз после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности чиновников в течение 2011–2013 годов не менее чем на 20 процентов. У ПФР есть убедительное объяснение: именно в эти годы произошла реформа единого социального налога, и фонд стал администратором страховых взносов. Соответственно, он начал принимать и проверять декларации налогоплательщиков, проводить выездные проверки, для чего ему понадобились новые сотрудники.

До реформы с этим справлялась налоговая служба, и зачем нужно было размазывать администрирование на несколько ведомств, до сих пор остаётся загадкой. Злые языки утверждают, что реформа нужна была для того, чтобы социальный блок Правительства смог взять под более плотный контроль серьёзные денежные потоки.

Так или иначе, но в результате штат ПФР почти сравнялся со штатом всей налоговой службы (146 тысяч человек) и по темпам прироста начал догонять Сбербанк (276 тысяч человек).

Впрочем, очень скоро страховые взносы вновь передали на администрирование ФНС, но после этого количество сотрудников ПФР так и не вернулось к значениям 2007 года.

Штаты в порядке

Между тем в Счётной палате считают такой большой штат вполне оправданным.

– ПФР – крупнейшая федеральная система оказания социальных услуг в России, которая фактически сопровождает человека от самого рождения до его смерти, – рассказал «Октагону» официальный представитель Счётной палаты. – ПФР, помимо назначения и выплаты пенсий 44 миллионам пенсионеров, ещё обеспечивает выплаты по федеральным льготам более чем для 20 миллионов россиян, формирует пенсионные накопления будущих и нынешних пенсионеров и предоставляет выплаты нескольким миллионам российских семей с двумя и более детьми, а также ведёт персонифицированный учёт.

Почему этими социальными услугами не могут заниматься уже существующие социальные службы, совершенно не ясно.

Под формулировкой «сопровождает от самого рождения до смерти» имеется в виду та самая зелёная карточка СНИЛС, которую должен получать каждый гражданин в ПФР. Для чего нужен СНИЛС при существующем, например, ИНН, тоже неясно. Тем более что теперь для того, чтобы объединить эти два номера, вводится третий – номер гражданина в создаваемом ФНС едином реестре населения. Похоже на то, что ведомства постоянно находятся в поисках дополнительной работы, которая даст возможности для расширения штата.

Неудивительно, что на этом фоне постоянно звучат призывы к тому, чтобы совсем закрыть ПФР, а деньги выплачивать напрямую из бюджета.

Сокращая, плати

Впрочем, к таким кардинальным шагам наше Правительство, скорее всего, не готово. Да и куда деть 100 тысяч возможных безработных? Хотя сам ПФР чувствует себя в безопасности: если верить Счётной палате, теперь фонд проводит сокращения только на бумаге.

– В связи с оптимизацией структуры ПФР, то есть с созданием центров и межрайонных управлений ПФР, происходит сокращение численности в одних территориальных органах ПФР и передача штатных единиц во вновь создаваемые. Увольняемым работникам при проведении организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством РФ выплачивается выходное пособие, – отмечают аудиторы Счётной палаты. Такая вот оптимизация: одни управления сокращаются, другие такие же – создаются. Компенсации выплачиваются.

Тут можно было бы подумать, что обратно на работу принимаются те же самые сотрудники, которые ранее были сокращены с компенсациями, но в пресс-службе ПФР категорически это опровергли.

– Если у специалиста есть возможность продолжать работу на новом месте, образованном в результате реорганизации, он остаётся в штате и выходное пособие не получает, поскольку увольнения не было, – заявил «Октагону» официальный представитель ПФР. – Отметим, что некоторые уволившиеся сотрудники иногда возвращаются на работу в фонд – так бывает в любой организации. Но специалисты, которые устраиваются на вакансии, образованные в результате реорганизации, – это в абсолютной своей массе новые люди, а не те, которые раньше работали на сокращённых вакансиях.

Тамара Карамазова, Александра Баязитова