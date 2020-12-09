Скандалы: Переплюнул Рублевку

09.12.2020, 15:14, Разное

Какой дворец построил в Израиле председатель наблюдательного совета аэропорта «Домодедово» Валерий Коган (фото)

Дворец Виктора Когана в самом престижном районе Израиля одинаково поражает воображение и роскошью, и пошлостью. Председатель наблюдательного совета аэропорта «Домодедово» Валерий Коган выставил на продажу дворец в Израиле за 258,3 миллиона долларов. По данным агентства недвижимости Sotheby’s, которое занимается продажей, поместье с видом на Средиземное море признано «самым роскошным» в Израиле. Дом окружен садом с фонтанами, скульптурами и арками. На его территории есть спа-салон, теннисный корт, бассейн, помещения для гостей и прислуги, а также автономная электростанция, которая обеспечивает потребности в электричестве. В интерьере преобладает золотой цвет, он включает в себя парадный вход с позолоченными колоннами, стеклянный купол над холлом площадью около 1 тысячи квадратных метров, а также редкие сорта мрамора и оникса. Sotheby’s сообщает, что здание «вдохновлено архитектурой барокко и рококо».

Кроме того, Коган продает апартаменты в Plaza Tower в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов и пентхаус на набережной Тель-Авива за 65 миллионов долларов. Пентхаус, который называют самой дорогой квартирой в Израиле» был купен бизнесменов в 2009 году. Он расположен на 23 этаже жилого небоскреба. Площадь двухэтажного пентхауса, составляет 1,2 тысячи квадратного метра и включает в себя балконы площадью 300 квадратных метров и четыре комнаты. «В отделке использованы самые дорогие материалы, выглядят комнаты так, словно палаты Большого Кремлевского дворца», — отмечено на сайте Mansion Global.

Популярный блогер Аркадий Майофис опубликовал в своем блоге фотографии дворца Когана в знаменитой Кейсарии, которая слывет «израильской Рублевкой», предпослав этим снимкам такой комментарий:

«Один мой знакомый большую часть жизни прожил в хрущевской квартире. В туалет сходу попасть было невозможно и это почему-то стало его большой детской травмой.

Когда во взрослой жизни он начал проектировать себе квартиру в строящемся доме, он запланировал там 5 комнат и… 7 сортиров.

Ему полегчало.

Я вспомнил эту историю, когда увидел внутреннее убранство виллы в Кейсарии российского миллиардера Валерия Когана. Он совладелец аэропорта Домодедово (факт владения все время им опровергается, но все знают, что он шутит).

К облегчению от детских комплексов мальчик из Таджикистана подошел с размахом. У него много всякой недвижимости по миру, но достоянием общественности стала вилла домодедовца в Кейсарии. Для ее строительства он скупил сразу несколько домов, владельцы которых продавать ничего не собирались, жили себе и жили. Но тут пришел этот «новый еврей» и назвал суммы, от которых было трудно отказаться. Дома он разрушил и начал возводить свой. Израиль знавал людей и побогаче Когана, чье состояние тогда оценивалось в жалкие 2 млрд долларов, но такого здесь еще не видел никто. На строительство было потрачено несколько сот миллионов долларов и это стало самой дорогой недвижимостью в Израиле. Пикантности всей этой истории добавляло и то, что построено это все было рядом с домом премьер-министра Нетаньяху. Дома по своей роскоши отличаются друг от друга примерно как предпринимательский талант Когана отличается от таланта Маска, только в обратную сторону.

Но истинной картины того, что там понастроено никто толком не видел. Пока товарищ Коган Валерий не захотел домишко продать. Говорят, что у него начались проблемы с перечислением денег в Израиль. Мол, израильтяне уперлись и стали требовать доказательств того, что деньги нажиты законным путем. В России то в этом никто не сомневается, а эти нос свой большой кривить начали. В результате, как говорят, начались проблемы с текущими платежами по уже построенному дому, которые, видимо, были ненамного ниже текущих платежей аэропорта Домодедово.

Но меня во всей этой истории удивляет не масштаб сумм.

Меня удивляет масштаб пошлости. Это ж как надо было настрадаться в детстве, чтобы такое понастроить! И это ж как надо любить понты и «Трех мушкетеров», последнюю прочитанную книгу!