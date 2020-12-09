Скандалы: Уральские оптимизаторы

09.12.2020, 14:20, Разное

Кто стоит за фирмами-однодневками, через которые проходят сотни миллиардов

Свежий рейтинг компаний Урала по выручке внезапно возглавила ранее никому не известная фирма «ТД Уралснаб», отразившая в годовом отчёте 581 млрд рублей. ФНС пока грешит на ошибку в цифрах, но речь может идти о схемах налоговой оптимизации. Лайф выяснил, что сама фирма и миллиарды на её счетах появились сразу же после ликвидации одной из крупных и богатых корпораций не только на Урале, но и в России — «УГМК-холдинг».

Фирма «ТД Уралснаб» в 2019 году проработала только три месяца, но отчиталась о рекордной выручке в 581 296 399 000 рублей. Ровно такие же у неё были и расходы. Как будто кто-то просто прогнал эти сотни миллиардов через счета фирмы. Гигантская сумма — вдвое превышающая бюджет всей Свердловской области. Местные журналисты навестили юридический адрес фирмы и наткнулись на закрытую дверь.

Несколько лет назад на Урале была фирма-тёзка — «ТД Уралснаб». Примечательно, что её бенефициар Екатерина Фраас тоже возглавила список богатейших ИП региона. Она поставляла продовольствие в школы, детские сады, колонии Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан и санатории МВД, участвуя в миллиардных госконтрактах. Её отец — бывший владелец ТД «Уралснаб», известный бизнесмен Виктор Фраас — был убит в 2006 году.

Новая компания «ТД Уралснаб» была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 сентября 2019 года. Основным видом деятельности значится оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом. Каким образом «Уралснабу» удалось за три месяца заработать почти $8 млрд — загадка. Компания имеет все признаки однодневки — уставной капитал в 10 тыс. рублей, единственный сотрудник — гендиректор Евгений Порхачёв. В прошлом году он открыл в Москве фирму «ТСК строй», которая формально занимается строительством и заработала за прошлый год 139 млн рублей.

Ошибочка вышла

Екатеринбургские налоговики уверены, что речь идёт об ошибке: якобы «Уралснаб» заполнил отчётность за 2019 год в рублях, а надо было в тысячах. Ошибку также якобы подтвердили и загадочные представители компании. Однако на официальном ресурсе налоговой — ГИР БО — отчёт до сих пор висит в сотнях миллиардов.

Версия налоговиков звучит странно: ошибки в отчётности устраняют в ходе камеральной проверки, которую согласно законодательству должны провести в течение трёх месяцев. Напомним, что «Уралснаб» отчитался ещё в январе. Ситуация с сотнями миллиардов в новорождённой фирме должна была вызвать повышенный интерес ФНС и Росфинмониторинга.

Банкиры в курсе

Согласно базе СПАРК, единственным контрагентом «Уралснаба» значится уральское отделение «Райффайзена», через которое и прошли сотни миллиардов. Примечательно, что, как только фирма открыла счета в этом банке, руководитель отделения Виталий Милованов, занимавший свой пост 15 лет, уволился и через два месяца перевёлся в Москву в «Райффайзен-Лизинг».

Лайф изучил контрагентов уральского «Райффайзена» за прошлый год и нашёл ещё одну типичную фирму-однодневку с неадекватной выручкой за 2019 год — 112 млрд рублей. Это фирма «Мекс», которая формально занимается продажей автозапчастей.

Правда, здесь налоговикам уже будет трудно объяснить миллиарды ошибкой: отчётность у «Мекса» подана правильно — в тысячах. У фирмы была даже чистая прибыль в 47,4 млн рублей. Как только через неё прошло 112 млрд рублей, компанию бросили — сейчас она находится в стадии ликвидации.

Зицпредседатель

Руководители «ТД Уралснаб» и «Мекс» — Дмитрий Порхачёв и Максим Галеев — мало похожи на миллиардеров.

По данным Лайфа, в нулевых Порхачёв работал в управлении государственной фельдъегерской службы РФ по УРФО. Он набрал кредиты в разных банках, но расплатиться не смог. Порхачёв отбивался от коллекторов, не мог найти работу и получить новые кредиты. В 2009-м он числился гендиректором фирмы «Утэк», которая вскоре закрылась. Порхачёв до сих пор не может оплатить прошлогодние копеечные штрафы.

Руководитель фирмы «Мекс» из Челябинска — не менее колоритный персонаж. Максим Галеев давно числится должником за услуги ЖКХ на 18 тыс. рублей, а в мае этого года его осудили по административному делу за пьянство на улице.

Возможно, Порхачёв и Галеев даже не догадываются о том, что через их компании проходили сотни миллиардов. Не исключено, что ключевые решения по генеральной доверенности за них принимают совсем другие люди.

Кто хозяин миллиардов?

По мнению экспертов, речь может идти о выводе денег из какой-то крупной компании или налоговой оптимизации.

— Фирмы-однодневки обычно создаются для того, чтобы уводить деньги в теневой оборот и проводить сомнительные сделки. Как правило, деньги прогоняют по этим фирмам транзитом, зачастую по подложным документам. Затем их обналичивают через разные схемы, выводят за границу или переводят в другие активы, — рассказал Лайфу налоговый адвокат Виктор Андреев.

На Урале не так много структур, которые оперируют сотнями миллиардов. Одна из них — ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Её глава Андрей Козицын занимает 22-ю строчку в рейтинге богатейших людей России с $4,8 млрд.

Считается, что Козицын может лоббировать назначение чиновников на высокие посты и проводить нужные ему решения. Его холдинг имеет интересы в Свердловской и Челябинской областях (откуда и фирма «Мекс»), а также в Москве и Европе. УГМК представляет собой транснациональную корпорацию, которой уже интересны не только медь и алюминий, но и современные технологии, например телекоммуникации.

Основное юрлицо Козицына — ООО «УГМК-холдинг», просуществовало 17 лет, входило в топ-30 богатейших компаний — было ликвидировано всего за десять дней до создания «ТД Уралснаб». На конец 2017 года «УГМК-холдинг» выручил 148,223 млрд, в 2018 году — 166 млрд. По данным аналитиков РБК, в 2019 году выручка «УГМК-холдинга» резко возросла и оценивалась уже в 560 млрд рублей.

Поскольку компанию закрыли, официальная её отчётность за 2019 год недоступна. Известно только, что за прошлый год «УГМК-холдинг» заплатил 1,3 млрд рублей налогов. Это почти в два раза меньше, чем в 2018 году, несмотря на возросшую выручку. Возможно, холдинг нашёл способ, как оптимизировать налоги.

Лайф обратился с вопросами в Росфинмониторинг, который должен отслеживать ситуацию с крупными проводками через типичные фирмы-однодневки, однако на момент публикации ответов на них не получил.

Станислав Сенькин