Астронавты США не были на Луне? В Сети обсуждают новое «доказательство»

09.12.2020, 11:47, Разное

Дискуссии на тему, были ли американские астронавты на Луне, не утихает до сих пор.

Со стороны независимых исследователей выдвигается масса разнообразных гипотез, которые со временем находят свое логичное объяснение. Теперь общественность решила «придраться» к снимкам лунной поверхности, полученных американцами.

В Сети обсуждают странную деталь на фотоснимках лунной поверхности, произведенных в разное время США, СССР и КНР. У пользователей Сети возникло предположение, что американские астронавты не были на естественном спутнике Земли.

Независимый исследователь под ником Photo-vlad сравнил цветные фотоснимки поверхности Луны, представленные США, СССР и Китаем и нашел на них явное отличие. Если посмотреть на кадры, полученные американскими астронавтами, то грунт на них выглядит серым, чем-то похожим на цемент.

Напомним, недавно КНР успешно «прилунил» свой зонд на естественный спутник Земли и также сделал снимки его поверхности. На полученных фотографиях лунная поверхность имеет буро-коричневый цвет. Точно такой же цвет имела Луна на снимках, полученных советскими аппаратами.

Photo-vlad обращает внимание пользователей Сети на то, что снимки лунной поверхности СССР и КНР совпадают по цвету, но отличаются от американских. Исходя из этого, исследователь предположил, что американские астронавты не ступали на поверхность Луны, а снимки были получены на Земле, например, в каком-нибудь из павильонов Голливуда. Или, делает заключение исследователь, китайцы полетели на какую-то другую Луну, коричневую.

Китайские пользователи также сравнили фотоснимки «Чанъэ-5» с американскими. Они отметили, что на американских снимках поверхность Луны покрыта толстым слоем пыли, на котором заметен четкий отпечаток ноги, а вокруг лунохода клубится пыль. Если же посмотреть на китайские снимки, то поверхность Луны больше похожа на застывшую корку или высохшую землю.

Ранее академик Геннадий Кулипанов, являющийся директором Сибирского центра синхротронного излучения сообщил, что российские ученые сравнили лунных грунт, полученный автоматической станцией СССР с грунтом, взятым американскими астронавтами. Они оказались полностью идентичными, что может говорить о том, что американские астронавты были на Луне.