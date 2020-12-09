 

Принц Эдвард и графиня Софи впервые вышли в свет после сообщений о его романе с реалити-звездой

09.12.2020, 11:02, Разное

Вчера вся мировая пресса вспоминала перипетии личной жизни младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принца Эдварда. Рути Хеншэлл, звезда британского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear, в прямом эфире объявила, что у нее с принцем был роман, причем длился он и в тот момент, когда Эдвард уже начал общаться с будущей графиней Софи. Правда это или нет, узнать будет сложно, потому что члены королевской семьи редко комментируют подобные неприятные для их репутации новости. Вместо этого Эдвард и Софи вчера вышли в свет: вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, принцессой Анной они позировали напротив Виндзорского замка, а затем лично поблагодарили волонтеров и его работников. Судя по фотографиям, на которых Эдвард и Софи смеются, улыбаются, переглядываются друг с другом, обсуждения в прессе их никак не трогают.

Напомним, Рути Хеншэлл в прямом эфире призналась, что в 90-х у нее были отношения с Эдвардом и она нередко бывала в Букингемском дворце. Одному из партнеров по телепроекту она сказала:

Букингемский дворец… Пока вы пели в его садах, я вовсю развлекалась в его спальнях.

Рути Хеншэлл

Позже Хеншэлл пояснила, что ее комментарий не предназначался общественности и она якобы не знала, что микрофон включен. Актриса извинилась, но не стала отрицать факта романа с принцем. На момент начала отношений ей было 20 лет, Эдварду – 23, и он работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их роман не был мимолетным: они встречались порядка 6 лет, по слухам, даже когда принц познакомился с Софи Рис-Джойс, он еще какое-то время сохранял связь с Рути. В 1999 году Эдвард и Софи поженились, и Хеншэлл была в числе гостей торжества.



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