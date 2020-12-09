 

Тур завершен: Кейт Миддлтон и принц Уильям воссоединились с Елизаветой II и принцем Чарльзом в Виндзоре

09.12.2020, 10:08, Разное

Вчера принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили свой рождественский тур по Соединенному Королевству, и, как и сообщалось ранее, финальной остановкой в их маршруте стал Виндзор, где с начала октября проводят самоизоляцию королева Елизавета II, принц Филипп и ограниченное количество обслуживающего персонала. На днях было объявлено, что монаршая чета впервые за много лет решила праздновать Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингеме, и, кроме того, в одиночестве, поэтому вчерашняя встреча Ее Величества с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой, принцем Эдвардом и графиней Софи, принцессой Анной наверняка стала последней совместной перед фотографами в этом году. 

Принц Эдвард, графиня Софи, Кейт Миддлтон, принц Уильям, королева Елизавета II, принц Чарльз, герцогиня Камилла и принцесса Анна

Члены королевской семьи выстроились перед украшенным елками, венками и гирляндами входом в замок, соблюдая при этом положенную дистанцию, и позировали прессе под исполнение группой The Salvation Army Band рождественских колядок (а Ее Величество даже тихонько им подпевала). После фотоколла монаршая семья Великобритании прошла в отстроенный неподалеку шатер, где каждый лично поблагодарил местных волонтеров и ключевых работников замка.

Если днем ранее красный цвет в одежде предпочла Кейт Миддлтон – в пальто такого цвета она прогуливалась по замку Кардиффа, то вечером праздничный цвет “заняла” Елизавета II. Она вышла к фотографам в пальто и шляпке рубиново-красного цвета от своего личного портного Анджелы Келли, дополнив их платком с принтом в виде бусин и рубиново-бриллиантовой брошью.   

Напомним, тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон начался вечером воскресенья и завершился во вторник. За это время их королевский поезд успел сделать остановки в Эдинбурге, Батли, Берик-апон-Туиде, Манчестере и Кардиффе.  



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