Власти Санкт-Петербурга закроют все бары для подготовки населения к вакцинации

09.12.2020, 9:37, Разное

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение запретить работу всех питейных заведений Северной столицы на ближайшие два месяца. Шаг должен способствовать приготовлениям петербуржцев к планомерной и качественной вакцинации от коронавируса.

По словам губернатора, перед прививкой человеку необходимо воздерживаться от употребления алкоголя как минимум 42 дня. При этом Беглов считает, что для петербуржцев этот срок должен быть увеличен до 60 дней в связи с плохим иммунитетом, тяжелым климатом и хронической тягой к алкоголю. Сделать это в условиях «атмосферы тотального предновогоднего разврата» без введения дополнительных ограничений просто не представляется возможным.

«Скоро начнется вакцинация от коронавируса и мы готовимся к ней полным ходом. Как мне объяснили врачи, прививку делать нужно максимально трезвому человеку, иначе это будет просто как плацебо. И в этом смысле бары нам очень мешают своим существованием. Они ежедневно подрывают здоровье нации и являются рассадником коронавируса. Основная наша проблема — это оторвать человека от бутылки, чтобы заставить уколоться. Понимаю, город у нас холодный и депрессивный, каждый согревается как может, но давайте хоть раз подумаем о том, как бы не нарезаться в салат перед Новым годом, а о наших близких и родных. Пить в такое непростое для России время может только последний негодяй», — заявил Александр Беглов.

На время прекращения работы баров городские власти предложили владельцам заведений предоставить свои площади для развертывания дополнительных пунктов вакцинации. Это поможет в полной мере компенсировать убытки от приостановления их деятельности.