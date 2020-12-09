В Белоруссии запретили музыку Баха

09.12.2020, 9:03, Разное

Советский районный суд Минска вынес постановление о запрете на территории Республики Беларусь трансляции и исполнения музыки немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Истцом в деле выступил президент Александр Лукашенко.

Согласно решению суда, музыка композитора признана экстремистской и направленной на разрушение территориальной целостности Республики Беларусь. Независимые эксперты из Администрации президента, КГБ и Союза композиторов Беларуси рекомендовали сжечь всю музыкальную литературу с произведениями и упоминаниями Баха, включая материалы о биографии композитора. Также по решению суда будет уничтожен документальный фильм о нём 1979 года производства киностудии «Беларусьтелефильм». Беларуськомнадзору надлежит заблокировать все страницы, посвящённые композитору.

Ответственность за демонстрацию произведений Баха понесут юридические и физические лица. За умышленное распространение музыки немецкого композитора физические лица ожидает штраф 2000 белорусских рублей или 48 часов общественных работ, для юридических лиц размер штрафа составит 4000 рублей. В случае, если экстремистские мелодии будут звучать в заведениях культуры, а также барах и ночных клубах представитель правоохранительных органов имеет право приостановить их деятельность и обратиться в суд с иском об их закрытии. Разрешено обращаться с таким исковым требованием и частным лицам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял предварительное решение отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в мероприятиях под эгидой организации. Соответствующее заявление сделал руководитель организации Томас Бах.