Новую российскую орбитальную станцию стилизуют под храм Василия Блаженного

09.12.2020, 9:03, Разное

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил проект дизайн-проект орбитальной станции, которая заменит МКС в ближайшем будущем.

Станция состоит из 9 модулей, раскрашенных под цвет куполов храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

«Роскосмос» обработал более 500 предложений внешнего оформления космической станции, поступивших от жителей России. В итоге победителем стал проект авторства иеромонаха Прокопия (Рогозина) из Сретенского монастыря в Москве. Автору лучшего проекта будет выплачен гонорар в размере 15 млн рублей.

По словам главы госкорпорации, новая станция призвана нести свет прогресса и православия в чёрные бездны космоса, что делает новый проект гораздо актуальнее, чем морально устаревшая МКС.

– Наши американские партнёры с завистью смотрят на нашу нарядную станцию. У самих-то модули и шаттлы похожи на коробки из-под холодильника, а такую красоту можем создать только мы в России. Перед отправкой в космос станцию освятит батюшка, в специальном модуле будут установлены иконы и крестильная купель, на случай, если придётся срочно крестить космонавта на орбите в экстремальных условиях, — сказал Дмитрий Рогозин.