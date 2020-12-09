 

Жизнь после смерти? Ученые сумели восстановить часть функций умершего мозга

09.12.2020, 7:05, Разное

В ходе научного эксперимента исследователи восстановили некоторые функции мозга свинье, умершей за четыре часа до проведения опыта.

Проведенное исследование позволяет по-новому взглянуть на наши знания о состоянии мозга после смерти и открывает новые возможности в его исследовании.

Команда, возглавляемая профессором нейрофизиологии, генетики и психиатрии Ненадом Сестаном, восстановила клеточную активность и циркуляцию в свином мозге после наступления смерти животного. Эксперимент опроверг бытовавшее раньше мнение о том, что после наступления смерти некоторые мозговые функции теряются безвозвратно.

Исследователи подчеркивают, что электрическая активность восстановлена не была, так же как не было зафиксировано никакой реакции мозга на происходящее. Однако удалось значительно сократить клеточную смерть и даже восстановить синаптическую активность нейронов.

Ученые рассказали, почему это открытие так важно. Ранее изучение мозга млекопитающихся было связано с определенными трудностями, так как некоторая часть мозговых клеток неизбежно погибала после смерти животного и ученые не могли видеть полной картины соединения нейронов и выяснять причины определенных мозговых расстройств.

Исследователи надеются, что данное открытие позволит разработать систему, позволяющую снизить повреждения мозга после инсульта и восстанавливающую функции мозга.



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