Время подумать о переезде: Иванка Трамп и Джаред Кушнер покупают участок земли за 30 миллионов долларов в Майами

08.12.2020, 18:56, Разное

Совсем скоро Дональд Трамп и его команда покинут Белый дом. И пока супруга еще действующего президента США Мелания вносит последние коррективы в рождественское оформление резиденции главы государства, дочь и правая рука Дональда Иванка Трамп и ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер, активно строят планы на будущее.

Последние четыре года, которые для Иванки и Джареда прошли под девизом “Служу Отечеству”, супруги и их трое детей жили в престижном районе Вашингтона Калорама, где за 15 000 долларов в месяц арендовали дом у чилийского миллионера хорватского происхождения Андронико Лукшича. Но настало время подумать о смене места жительства, ведь с января звездное семейство уже ничего не будет держать в Вашингтоне. Выбор пал на штат Флорида, где живут большинство друзей Кушнеров: Иванка и Джаред рассматривали множество вариантов в Майами и Палм-Бич. Самым подходящим вариантом, по их мнению, оказался расположенный на острове Индиан Крик участок площадью около гектара с частным пляжем длиной 60 метров. Там супруги планируют построить особняк с видом на залив.

Согласно некоторым источникам, эти земли принадлежат певцу Хулио Иглесиасу: участок выставлен на продажу за 31,8 миллиона долларов. Цена вполне оправдывает себя: частный остров Индиан Крик, который в народе называют “бункером миллиардеров”, – одно из самых безопасных и закрытых мест во Флориде: 29 резиденций охраняет штаб из 13 полицейских.

Если сделка не сорвется по каким-либо причинам, то соседями Иванки и Джареда станут не только бизнесмены-миллиардеры, но и знаменитые модели Адриана Лима и Эль Макферсон (жаль, не застали Бейонсе, которая жила здесь раньше).

В общем, расположение острова для четы Трамп-Кушнер во всех отношениях привлекательно. Так, недалеко в Майами живут младший брат Джареда – Джошуа Кушнер – и его беременная жена, бывший “ангел” Victoria’s Secret Карли Клосс: недавно они отпраздновали новоселье в доме за 22 миллиона долларов. А еще всего в часе езды от Индиан Крик находится частная резиденция Дональда Трампа Mar-a-Lago.