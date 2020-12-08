 

Михаил Горбачев заявил, что не подавал в отставку с поста президента СССР

08.12.2020, 18:37, Разное

Сенсационное заявление сделал 8 декабря в эфире немецкой радиостанции Deutsche Welle первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В интервью, посвященном 29-й годовщине подписания беловежских соглашений, он рассказал, что в действительности никогда не подавал в отставку с поста главы советского государства.

«Прослушайте еще раз мое обращение к гражданам от 25 декабря 1991 года. Я там говорю, что по принципиальным соображениям и в силу сложившейся ситуации с образованием СНГ прекращаю свою деятельность на посту президента ССР. Понимаете? Не СССР, а ССР. А такой страны никогда не существовало. Многие тогда подумали, что я просто оговорился от волнения, но это была сознательная оговорка. Я искренне надеялся, что мировое сообщество одумается и не поддержит авантюру Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской пуще. И тогда у меня будет законная возможность вернуться к управлению единой страной. К сожалению, все сложилось иначе и мне пришлось уйти навсегда», — сказал Михаил Горбачев.

Также лауреат Нобелевской премии мира добавил, что в скором времени намерен перезаписать то знаменитое обращение и официально подать в отставку уже с поста президента СССР, чтобы окончательно поставить точку в этом этапе своей биографии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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