 

Младшего сына Елизаветы II принца Эдварда уличили в романе со звездой реалити-шоу

08.12.2020, 16:14, Разное

Как бы ни старалась Елизавета II долгие годы создавать идеальный имидж для своей семьи, дети королевы то и дело портят репутацию. Сначала крупно “насолил” матери принц Эндрю, который был втянут в судебное разбирательство по делу Джеффри Эпштейна, а теперь новый скандал коснулся младшего сына королевы, принца Эдварда.

Принц ЭдвардРути ХеншэллОказалось, что у принца был роман с актрисой Рути Хеншэлл, которая впоследствии стала звездой британского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear. В прямом эфире Хеншэлл призналась, что в 90-х у нее были отношения с Эдвардом, и она нередко бывала в Букингемском дворце. Одному из партнеров по телепроекту она сказала:

Букингемский дворец… Пока вы пели в его садах, я вовсю развлекалась в его спальнях.

Позже Хеншэлл пояснила, что ее комментарий не предназначался общественности, и она якобы не знала, что микрофон включен. Актриса извинилась, но не стала отрицать факта романа с принцем. На момент начала отношений ей было 20 лет, Эдварду – 23, и он работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Их роман не был мимолетным: они встречались порядка 6 лет, по слухам, даже когда принц познакомился с Софи Рис-Джойс, он еще какое-то время сохранял связь с Рути. В 1999 году Эдвард и Софи поженились, и Хеншэлл была в числе гостей торжества.

Принц Эдвард и графиня Софи



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