Черный НЛО пролетел возле Луны

08.12.2020, 13:13, Разное

Известный уфолог Скотт Уоринг обращает внимание пользователей Сети на необычное видео, на котором черный инопланетный корабль курсирует возле Луны.

Видео было получено астрономом-любителем 1 декабря 2020 года во время наблюдения в телескоп спутника Земли. Зафиксированный на видео неопознанный летающий объект пересекает Луну, при этом во время движения заметно, как объект вращается. С каждым его оборотом происходит движение. Уфолог обращает внимание на тот факт, что многие НЛО, наблюдаемые уфологами, в процессе передвижения вращаются.

Если бы это был спутник, то у него были бы видны солнечные панели и антенны, продолжает рассуждать Уоринг. У этого объекта не видно ни одного ни другого. Исходя из этого исследователь делает заключение, что этот загадочный объект принадлежит внеземным цивилизациям.

Это также подтверждает теорию о том, что на Луне могут находиться базы инопланетян, обосновавшихся там с древних времен.