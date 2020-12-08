 

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Батли и Манчестер в рамках рождественского тура

08.12.2020, 10:50, Разное

В воскресенье герцог и герцогиня Кембриджские отправились в рождественский тур по Англии, Шотландии и Уэльсу, чтобы поддержать своих подданных в это нелегкое время и отдать дань уважения работе всех тех, кто стоит на передовой во время пандемии коронавируса. После посещения Эдинбурга, столица Шотландии, Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли курс на Батли – небольшой городок в Западном Йоркшире, где расположен известный в Англии исторический рынок.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в БатлиВ Батли герцог и герцогиня пообщались с волонтерами организации Batley Community Centre, которые помогают жителям городка во время пандемии COVID-19. Прослушав выступление оркестра Brighouse & Rastrick Brass Band, Кэтрин и Уильям встретились с 85-летним пенсионером Леном Гарднером – борясь с раком мочевого пузыря, он ухаживает за своей 84-летней женой Ширли, страдающей болезнью Альцгеймера. С Леном герцогиня познакомилась во время телефонной беседы в мае, когда в Британии была введена самоизоляция. Теперь они с Уильямом приехали к семье Гарднер домой и познакомились с ними лично.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Леном ГарднеромПоследней остановкой герцогов Кембриджских в рамках первого дня тура стал Манчестер. Здесь Кэтрин и Уильям посетили пищевой банк FareShare, где пообщались с его сотрудниками. Данная организация перераспределяет излишки продовольствия с продовольственных предприятий среди 11000 благотворительных организаций и общинных групп, включая школы, приюты для бездомных и другие. Во время посещения Манчестера герцогиня внесла изменения в образ: в Батли она появилась в пальто Hobbs, пуловере Co, брюках Jigsaw и туфлях Emmy London, а в Манчестере выбрала джемпер Brora x Troy London.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Манчестере



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