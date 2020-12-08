Скандалы: Тайна портрета обнаженной Ахматовой

08.12.2020, 10:32, Разное

За информацию об архиве Алексея Баталова обещают награду в 100 миллионов рублей

Из чьего кармана предполагается выплатить столь крупный гонорар, адвокат Мазур предпочитает не отвечать: «Поскольку это моя личная тайна, и я не хочу никого посвящать в процесс взаимодействия с моими клиентами и в мои финансовые дела».

К делу о пропаже наследственного имущества Алексея Баталова подключилась юрист Элина Мазур, сообщает Teleprogramma.pro. Широкой общественности Мазур стала известна несколько лет назад, когда защищала Виталину Цимбалюк-Романовскую после расставания той с Арменом Джигарханяном. На сей раз Мазур представляет интересы наследников Баталова, его вдовы Гитаны и дочери Марии.

В деле о пропаже значительной части имущества покойного актера у Мазур есть и личная заинтересованность: несколько лет назад она пыталась выкупить у Баталова его коллекцию и держала все эти ценности в собственных руках. По словам Мазур, в коллекции были письма Блока, Мандельштама и Ахматовой, картины Петрова-Водкина, а также портрет обнаженной Ахматовой кисти Модильяни. Юрист предполагает, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, против которых наследники подали иск, обвинив тех в мошеннических действиях и присвоении имущества покойного актера, могли вывезти все эти раритеты за границу или же спрятать их в неизвестном месте в Москве.

Сам Цивин говорил, что они с Дрожжиной забрали у Гитаны Аркадьевны, часть, как он выражается, хлама и перевезли в некий архив (ангар), – рассказывает Мазур. – Но там ни единая бумажка, начиная с правительственных наград, не является хламом. Однако в квартире у них оказалось всего четыре полиэтиленовых пакета с бумагами, принадлежащим Баталовым. И непонятно, куда же делись все остальные экспонаты. Я предполагаю, что Цивин и Дрожжина сняли где-то камеру хранения. Возможно, они хранят архив где-то в гараже у своих помощников».

Мазур обращается к тем, у кого есть информация о пропавших вещах, сообщить о них и вернуть за вознаграждение в 100 миллионов рублей. Тем более что свободно продать предметы музейного уровня они вряд ли смогут.

Оригинал материала: «Новые Известия»

«Новые Известия», 06.11.20, «Астахов: «Следователи разберутся, кто ещё пострадал от парочки Цивина и Дрожжиной»»



«Живут на последние гроши, у них ничего не осталось», — так о вдове и дочери актёра Алексея Баталова рассказал адвокат Павел Астахов, сообщает vokrug.tv. Он также отметил, что они ждут денег на продукты от Никиты Михалкова, который им помогает.

Громкий скандал с наследством легенды советского кинематографа Алексея Баталова разразился в середине сентября. Актрису Наталью Дрожжину и её супруга – юриста Михаила Цивина семья Баталова обвинила в махинациях с имуществом.

«Новые Известия» уже рассказывали о драматической ситуации, в которой оказались Гитана Леонтенко и Мария Баталова, вдова и дочь знаменитого актёра Алексея Баталова, которого не стало в 2017 году.

Гитана Аркадьевна Баталова, 85-летняя вдова артиста, сообщила о том, что она и её дочь Мария, которая от рождения страдает ДЦП, были обмануты этой парой.

«Маша почувствовав недоброе, предупреждала мать, говорила, что не нравится ей эта чета. Но очарованная Гитана Аркадьевна и слушать ничего не хотела. А сладкая парочка Дрожжина — Цивин, бессменные участники скандальных теле-шоу, отлучили от семьи Баталовых всех прежних друзей. Став полноправными хозяевами положения, они умудрились организовать еще и фонд им. Баталова. Пелена спала и наступило прозрение, когда Дрожжина неосторожно обмолвилась, что по документам является опекуном Маши Баталовой. Вот тогда Гитана Аркадьевна и забила тревогу, как это так, при живой матери назначен опекун! И тут выясняется, что легкомысленно доверяя двум прохиндеям и аферистам, вдова А. В. Баталова и его дочь — инвалид лишились части квартиры в Доме на Набережной, еще двух квартир, одна из которых находится на Кутузовском проспекте, мастерской, а также, со счетов и из ячейки улетучились все деньги. Впрочем, кое-что в ячейке оставили. Это часы, принадлежащие самому Баталову А. В. Какой неприкрытый цинизм!», — писала в «НИ» актриса и сценарист Лариса Бравицкая.

Портал vokrug.tv сообщает, что в руки Цивина и Дрожжиной также попал уникальный архив Баталова, в котором, помимо прочего, находится и переписка с Анной Ахматовой — семья Баталовых в своё время была очень дружна с Анной Андреевной.

По оценкам коллекционеров, ранние рукописи и фотографии Анны Ахматовой могут стоить баснословных денег, речь идёт о миллионах рублей.

Директор аукционного дома «Литфонд» и коллекционер Сергея Бурмистров отметил, что архивы Баталова могут стоить даже дороже, чем четырёхкомнатная квартира Баталовых на ул. Серафимовича в Доме на набережной.

Между тем, сами вдова и дочь Алексея Баталова находятся в бедственном положении и остались практически без средств к существованию, они рассчитывают только на помощь режиссёра Никиты Михалкова, который, как выяснилось, помогает им.

«Вы не знаете, как живут эти женщины. Только вчера Гитана Аркадьевна мне звонила и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведёт им деньги на продукты. Эти женщины действительно живут на последние гроши, у них ничего не осталось», — приводит слова Павла Астахова, адвоката семьи Баталовых, портал vokrug.tv.

По мнению Астахова, окончательно отобрать у вдовы и дочери Баталова законное наследство Цивин и Дрожжина не смогли, поскольку за семью актёра заступились.

Вот что адвокат рассказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир»:

«Поэтому и не получилось, и, прежде всего, не получилось, потому что за них Никита Сергеевич Михалков заступился, и Александр Иванович Бастрыкин заступился.

Вы понимаете, сейчас пытаются всё с ног наголову перевернуть, заболтать всю ситуацию, сказать, что «да никакого уголовного дела нет», что суда не будет, «да всё это пшик».

Скажите, пожалуйста, Цивин и Дрожжина заговорили о расторжении договора ренты, в какой момент? Вовсе не 20 июля. Они заговорили об этом сразу же после признания Баталовых потерпевшими по уголовному делу.

И было очевидно, что в этой ситуации предъявление им обвинения – это лишь дело времени.

И через две недели они были задержаны, доставлены в следственное управление, где им предъявили обвинения, а потом и меру пресечения.

Так вот, именно в последнюю неделю, когда запахло жареным, они засуетились, наняли адвоката серьёзного, попытались договориться, но было уже невозможно. Потому что до этого, вспомните, они сделали всё, чтобы этого не случилось.

Они хамили, угрожали – прилюдно, в СМИ, и даже на этой программе заявляли, что правы во всём и ничего отдавать не собираются.

Как можно доверять таким людям? Вы бы поверили человеку, который забрал у вас всё, до копейки, потом бы его прижали, а он бы стал предлагать договориться, не кажется ли это странным?

Так вот, уголовное дело и было возбуждено ровно потому, что они не просто отказывались вернуть квартиры, деньги, архив, но ещё и грозили, угрожали. Вспомните, что говорил Цивин: мы имеем право, и если даже и вернём, то вернём старшей дочери, Надежде Баталовой.

Вам не кажется странным впутывать сюда человека, у которого квартир и денег они не забирали? Для чего? Ровно для того, чтобы ещё больше запутать это дело, навести муть, выставлять себя обиженными благотворителями, а это не так.

Они перешли границу: из гражданско-правовых отношений превратили всё это в уголовно-правовые.

И теперь по уголовному закону невозможно примирение. Мало того, обратите внимание, по решению Хамовнического суда им вообще запрещены любые контакты с потерпевшими. Следствие наложила арест на всю недвижимость и счета.

И все разговоры эти – это попытка запутать общественность, не говоря уже о том, что обвинять пожилую вдову и дочь-инвалида, как сейчас мадам сказала, в нежелании прекратить уголовное дело, это вообще безнравственно.

Вот то, что их оставили на свободе – Цивина и Дрожжину, это не повод заявлять об их невиновности. Их пожалели по-человечески.

…Это у вас бла-бла-бла, а у нас документы, в которых написано: пять мешков упаковано, в которых архивы. Рукописи, бумаги, которые изъяли на квартире у Цивина. Он сам добровольно их выдал, когда пришли с обыском. Более двадцати правооустанавливающих документов. Связки ключей, на одном из ключей написано «Ключ от сейфа в квартире Маши Баталовой».

…С момента, как стали рассказывать о Цивином и Дрожжиной, об их похождениях, об их благотворительности, которую они долгое время вели, вдруг стали всплывать разные факты. Все они, я считаю, должны быть проверены, по той причине, что сегодня уже достаточно много эпизодов, которые будут выделены в отдельное уголовное дело, это я вам обещаю.

Потому что дело Баталовых уйдёт в суд, рано или поздно, я думаю, не позднее конца этого года оно уже будет в суде и суд решит, кто виноват, а кто нет.

А вот остальные эпизоды по восемнадцати квартирам, по Иде Лазаровне и так далее – это будут отдельные эпизоды, выделенные в отдельные материалы, в отдельные судопроизводства и следователи будут заниматься расследованием этих эпизодов, для того, чтобы всё-таки найти тех, кто пострадал от этой парочки».

Неожиданный оборот дело приняло в конце октября, когда представитель Дрожжиной заявил, что перед задержанием актрису сильно избили в подъезде её дома. По сети разлетелись фото, где Наталья Дрожжина демонстрирует большие синяки на руке. Однако Павел Астахов уверен, что никакого избиения не было, поскольку в полиции при задержании сотрудники не увидели никаких гематом и других следов побоев и, соответственно, не зафиксировали их.

Общая сумма ущерба, нанесённая Цивиным и Дрожжиной семье Баталовых оценивается в 37 млн рублей, пишет vokrug.tv.

В начале ноября, сообщает портал, выяснилось, что манипуляции с наследством Баталова являются лишь частью обширного бизнеса Цивина и его супруги: они обеспечивали уход за пожилыми и одинокими актёрами, втирались к ним в доверие, а впоследствии присваивали их жильё себе. Вот что, похоже, на самом деле скрывалось за ширмой благотворительного фонда, однако важно дождаться решения суда.

Тем временем модель и певица Алёна Кравец рассказала в своём инстаграме о том, как едва не стала «сообщницей» Цивина и Дрожжиной.

«Эти люди делали нас счастливыми, создавая кино. Актёры, режиссёры, монтажёры, часто они были женаты на профессии и пожертвовали личной жизнью. А когда вышли на пенсию, стали никому не нужны. Но Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не могли бросить в беде уважаемых людей и пришли на помощь к полутора десяткам стариков. Не бескорыстно, конечно, а за сущую ерунду – московскую квартиру. Говорят, они таким образом завладели жильём десятка стариков. Кстати, и меня они хотели привлечь в свои сообщники – встречались со мной, звонили, уговаривали стать «лицом с совестью» их благотворительного фонда. Мол, я похожа на ангела и люди будут мне верить. Но какие-то высшие силы удержали меня от этого шага. Ведь волосы шевелятся от того, что как вещают наперебой разные СМИ, творили эта «Лиса Алиса и Кот Базилио»», — написала Кравец.