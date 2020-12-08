Александр Беглов пообещал пожертвовать Крыму все петербургские сосули

08.12.2020, 9:37, Разное

Губернатор Санкт-Петербурга во время онлайн-конференции глав регионов России предложил оригинальное решение проблемы с водой в Республике Крым в зимний период.

По его словам, самому молодому субъекту федерации могут помочь северные регионы, где образуется достаточное количество снега, который путём таяния превращается в воду.

– Летом север помогает Крыму туристами, зимой — мы можем помогать водой. У нас в Петербурге образуется много сосуль. Большинство из них я лично сбивал. В Питере мы не знаем, как найти им применение, а помочь дружественному региону — наша конституционная обязанность. Тем более, когда в своей вотчине полный порядок. Так что, Сергей Валерьевич [Аксёнов], готовьтесь. Надеюсь, у вас есть всё необходимое оборудование для хранения и перевозки, а аэропорт, как мне известно, у вас есть и не хуже, чем в Париже, — заключил Беглов.

В планах петербургской администрации собранные сосули один раз в неделю отправлять на самолёте в Симферополь. Для этого будет организован тендер на закупку холодильного оборудования в Канаде, позволяющего хранить температуру сосуль при любых условиях, а также на организацию трансферов в аэропорт Пулково. Все сосули из Симферополя будут распределены между водоканалами населённых пунктов Крыма в зависимости от потребностей. По предварительным данным, общая стоимость составит 300-500 млн рублей в зависимости от курса национальной валюты.

Главы отдельных субъектов федерации поддержали инициативу Александра Беглова и пообещали по возможности и при наличии хороших метеоусловий также оказать помощь Крыму. А вот Челябинская область возьмёт на вооружение метод Санкт-Петербурга и попробует реализовать его у себя.