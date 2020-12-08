 

Следственный комитет проверит посты Алексея Навального в Instagram на наличие чувства юмора

08.12.2020, 9:37, Разное

Сотрудники Следственного комитета (СК) проводят проверку постов Алексея Навального в социальных сетях.

На своей странице в Instagram недавно политик выложил фотографию с двумя быками и прокомментировал ее: «Если вы думаете, что раз я в деревне, то здесь нет хипстеров с модными прическами, то ошибаетесь!»

Через несколько дней Навальный выложил фото с уткой. Политик кормил птицу, а фотографию подписал следующим образом: «Завел себе друга. Он очень ловкий. Все хватает, ничего не упускает. Даже самые маленькие кусочки ловит. Пожалуй, назову его единороссом».

– Представители Следственного комитета провели экспертизу публикаций блогера. На ее основании удалось выявить полное отсутствие чувства юмора у физического лица. В связи с этим 1 декабря начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), — заявил представитель СК.

Он также сообщил, что в отношении Навального начата экспертиза в соответствии с ч. 3 ст. 20 КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, которая оскорбляет общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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