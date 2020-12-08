Количество мест в Совете Федерации может быть увеличено до 5 тысяч

08.12.2020, 9:03, Разное

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных парламента. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия».

Законопроект предусматривает увеличение количества представителей субъектов России до 1700 (по 20 представителей от каждого из 85 субъектов), еще 3300 сенаторов будут назначаться Президентом Российской Федерации.

Один из авторов инициативы, депутат Николаев Валуев, считает, что новый законопроект позволит улучшить благосостояние россиян: «Наши сенаторы зарабатывают примерно 400 тысяч рублей в месяц. Увеличивая количество мест в Совете Федерации, мы создаем новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Значит, и средняя зарплата в России тоже вырастет. А, как известно, с больших доходов платятся и большие налоги. Эти деньги мы сможем направить на развитие отечественной медицины, образования, науки и спорта».

Для расходов на обновлённый Совет Федерации в бюджете на 2021-й год предусмотрены дополнительные расходы в размере 3 млрд. рублей.