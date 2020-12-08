 

Количество мест в Совете Федерации может быть увеличено до 5 тысяч

08.12.2020, 9:03, Разное

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных парламента. Авторами инициативы выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия».

Законопроект предусматривает увеличение количества представителей субъектов России до 1700 (по 20 представителей от каждого из 85 субъектов), еще 3300 сенаторов будут назначаться Президентом Российской Федерации.

Один из авторов инициативы, депутат Николаев Валуев, считает, что новый законопроект позволит улучшить благосостояние россиян: «Наши сенаторы зарабатывают примерно 400 тысяч рублей в месяц. Увеличивая количество мест в Совете Федерации, мы создаем новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Значит, и средняя зарплата в России тоже вырастет. А, как известно, с больших доходов платятся и большие налоги. Эти деньги мы сможем направить на развитие отечественной медицины, образования, науки и спорта».

Для расходов на обновлённый Совет Федерации в бюджете на 2021-й год предусмотрены дополнительные расходы в размере 3 млрд. рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Адвокат Ефремова продолжает “заботиться” о его посадке лет на 12 на общий режим – строгий сложновато

25.10 / Автоэксперт оценил идею сделать бесплатным общественный транспорт в России

14.09 / Победитель шоу “Голос” Аскер Бербеков: С Меладзе после проекта мы не общаемся

04.09 / Британские ученые заявили о прорыве в поисках внеземной жизни в Млечном Пути

05.12 / Мнение: Меня достала Лена Миро

09.08 / «Коронавирус – это очень серьёзно» – Лукашенко запретил в стране любые массовые собрания

07.10 / Опасный и живучий: SARS-Cov-2 сохраняет активность на человеческой коже более 9 часов

08.09 / Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии

08.07 / Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт впервые показал фото дочери и назвал ее имя

13.11 / Красная дорожка на кухне: Хелена Бонэм Картер, Эмма Корин и другие устроили премьеру сезона “Короны” у себя дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска