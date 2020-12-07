Сиенна Миллер рассказала о болезненном расставании с Джудом Лоу после его измены: “Я не помню целых шести недель из того периода”

07.12.2020, 18:44, Разное

С момента романа Сиенны Миллер и Джуда Лоу прошло много лет – они расстались в 2006-м, однако журналистам и поклонникам до сих пор интересны подробности тех отношений. На днях Сиенна дала интервью изданию Daily Beast, где откровенно рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда она (да и весь мир) узнала об измене жениха. В тот момент ей было всего 23 года, и она успешно дебютировала в спектакле по пьесе У. Шекспира “Как вам это понравится”. Постановки шли каждый день, поэтому, несмотря на личную драму, Сиенне приходилось ежедневно появляться перед огромной аудиторией, которая знала все перипетии ее личной жизни, и отбиваться от папарацци.

Это был один из самых сложных моментов, который, я надеюсь, больше никогда не повторится в моей жизни. При таком уровне общественного внимания мне все же приходилось вытаскивать себя из постели и каждый вечер появляться перед 800 зрителями – это последнее, что мне хотелось в тот момент делать. Было действительно сложно. Кроме того, все случилось в разгар безумия папарацци – Лондон был просто эпицентром их плохого поведения. И они знали, где я буду каждую ночь.

То время после расставания с Джудом Лоу Сиенне далось нелегко – она признается, что не помнит тех шести недель, которые последовали за разрывом:

Я не помню целых шести недель из того периода. Ни одного воспоминания. Люди, которые приходили тогда ко мне, рассказывали, что мы ужинали вместе, а я не помню. Я была в таком шоке от всего происходящего! И ведь я только начинала свою карьеру, мне было всего 23 года. Но если ты проходишь через такое, тебе кажется, что отныне ты можешь справиться с чем угодно.

Сиенна Миллер с мамой и Джуд ЛоуНапомним, Сиенна Миллер и Джуд Лоу познакомились в конце 2003 года на съемках фильма “Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины” и уже через год, на Рождество 2004-го, обручились. Однако счастье влюбленных длилось очень недолго: уже в 2006-м стало известно, что Джуд изменил Сиенне с няней его детей от первого брака. В ноябре того же года пара распалась, но через несколько лет, в 2009-м, они сошлись вновь. И вновь ненадолго – уже в начале 2011-го Сиенна и Джуд окончательно пошли разными дорогами.