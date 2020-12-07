Самые известные встречи с инопланетянами во Франции

07.12.2020, 18:35, Разное

Один из самых первых случаев заболевания произошел в ночь на 10 сентября 1954 года в муниципалитете Карубль в северном департаменте Франции. Железнодорожный стражник Мариус Девилд проснулся от неизменно громкого лая его собаки.

Рассерженный человек каким-то образом выбрался из постели, взял фонарик и вышел на улицу, чтобы отругать собаку, которая, как ему казалось, тявкала на бездомную кошку. Девилд не нашел ничего подозрительного рядом со своим домом и решил направиться к рельсам. Почти сразу он увидел непонятный большой объект на земле поблизости.

Мужчина начал приближаться к объекту. когда он услышал позади себя шаги, он резко повернулся и начал возиться с фонариком из стороны в сторону. Луч его фонаря мгновенно отреагировал на двух мужчин, стоявших на земле, ростом не более метра.

На головах мужчин были большие шлемы, и от них отражался маяк. И прежде чем Девилд успел взглянуть на этих существ, один из них вынул устройство, направил его на человека, и железнодорожник был немедленно парализован. Он не мог двигаться и даже стоять не мог, поэтому сразу же упал на землю.

Однако он все еще был в сознании и увидел, как двое мужчин подбежали к большому объекту на земле и вошли в него через люк. Затем объект стал менять цвет, взлетел и исчез в небе. Только после этого Девилд восстановил контроль над своим телом, убежал домой, разбудил жену. он рассказал ей все, а затем побежал в полицию.

К сожалению, когда полиция начала осматривать место, где, по словам Девилда, находился корабль пришельцев, они почти не нашли там никаких следов, кроме небольшого ожога на камнях и некоторых вмятин, вероятно, от опор корабля.

На этом история не заканчивается. Вскоре недалеко от этого места кто-то напал на нескольких сельскохозяйственных коров, убил их и полностью обескровил. А через некоторое время Девилд начал страдать от внезапных проблем со здоровьем. У него развилась астма, начались сильные головные боли, лечение почти не помогло, и Девилд страдал от этих болезней до самой смерти.

Следующая история произошла в июле 1965 года в коммуне Валенсоль в Альпах Верхнего Прованса и, в частности, в небольшой деревне с одноименным названием Валенсоль. Эти места славятся своими красивыми полями пурпурной лаванды.

1 июля фермер Морис Массе утром пошел работать на лавандовые поля и решил сделать перекур через пару часов. Прежде чем он успел закурить сигарету, он увидел в небе движущийся непонятный объект. И объект не только полетел, он быстро снизился и в итоге приземлился прямо на поле очень близко к Массе.

Фермер подумал, что это вертолет, но чем ближе он подходил к нему, тем яснее становилось, что это довольно странная овальная форма с четырьмя опорами. Рядом с объектом было несколько фигурок размером с 10-летнего ребенка в плотном серо-зеленом комбинезоне.

Их большие головы были полностью обнажены, а глаза были очень большими, черными и миндалевидными. Челюсти существ были очень маленькими, как и подбородки. Это означает, что перед фермером были типичные «оттенки серого». И они не только встали, но и заговорили странно, но их речь показалась человеку жужжанием насекомых.

Когда фермер заметил, что перед ним чудовище и что дело не в куклах, а в чем-то реальном, он застыл с открытым ртом от страха. Тем временем новоприбывший увидел человека и тут же нацелил на него маленькое устройство, похожее на карандаш, парящее в воздухе.

Этот «карандаш» подлетел к Масса и испустил луч света, после чего фермер потерял способность двигаться и затем, как железнодорожник в прошлой истории, упал на землю.

Остальная часть истории также очень похожа на первый случай. Пока фермер лежал на земле, инопланетяне сели на его корабль и улетели, а когда Массе удалось снова двинуться с места, он привел сюда полицию, и она нашла в этом месте единственные следы в виде выбитых на опорах канав.

Полиция тщательно допросила Массе, и он выглядел очень искренним, к тому же, по описаниям других людей, Массе не имел склонности к изобретениям и считался очень надежным и честным человеком.

Следующая история произошла в 1967 году с 13-летним мальчиком и его 9-летней сестрой из сельской общины Кюссак, департамент Канталь. Дети играли в поле, когда внезапно увидели недалеко от себя четырех черных мужчин ростом менее трех футов. Маленькие человечки встали, и немного над ними парил большой диск.

Затем снизу открылась дыра в стекле, человечки поплыли туда по воздуху и исчезли в стекле, которое тут же улетело на огромной скорости. Когда дети рассказали обо всем своим родителям и полиции, от людей, пришедших на то же поле, очень сильно пахло серой.

Также было обнаружено, что трава полностью высохла в одном месте, как если бы она подверглась воздействию высокотемпературного источника.

Есть более свежие истории из Франции о наблюдениях за пришельцами, но они либо очень отрывочны, либо их достоверность сомнительна. В общем, кажется, что инопланетяне приземляются во Франции очень редко.