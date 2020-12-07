А ну, колитесь! О начавшейся вакцинации от коронавируса

07.12.2020, 11:35, Разное

Процесс пошел, дорогие товарищи! Закатывайте рукава — сейчас мы вас уколем. Но сперва — врачи и учителя.

Эти две профессии стали в России нарицательными. Символами бесправия, нищеты, угнетения. Как будто на них государство из поколения в поколение ставит самые опасные эксперименты. И вот теперь даже не знаешь — их премировали или наказали. Вакцинацию в России начнут именно с педагогов и докторов.

Мои знакомые доктора, кстати, были скептиками. Не очень верили в «Спутник-V». Кстати — а что такое V? Помнится, мы на «Эхе» звонили в Центр им. Гамалеи, но даже там не смогли пояснить — то ли это римская цифра, то ли латинская буква. В общем, мои доктора были скептиками. Впрочем, они уже переболели. Найти в Москве не болевшего врача из больницы, где был ковид — это удача. Вот в «красной зоне», к слову, еще можно уберечься, а за пределами — шансов мало. Зараза гуляет по стационару, но защиты уже особой нет.

Но я отвлекся. У врачей свои резоны для сомнений, а у меня, как обывателя — свои. Я не люблю показуху и гонку за символами и датами. Но такое впечатление, что главным для властей было сообщить, что мы первыми зарегистрировали вакцину и первыми начнем ее применять. С применением нас опередили британцы. Буквально на полсуток! Какая красивая сказка сорвалась! Но ведь и зарегистрировали свой препарат первыми не мы, а китайцы. Такой же полупроверенный, недоисследованный, но первыми. Помните, как Путин опешил, когда министр Мурашко об этом сказал. Как не мы первые? Мы! Вот ради этого, боюсь, все и затеяли. Понты дороже жизни, которая и так ни черта в России не стоит.

Это в общем. А в частности меня крайне смущает, что об исследованиях и испытаниях вакцины Центра им. Гамалеи мы почти ничего не знаем. Но точно известно, что масштаб этих исследований явно уступал масштабу работ, проведенный фармацевтическими гигантами и научными центрами за рубежом. Чем меньше доказательная база — тем выше риск. Тем более, когда явно спешат. И поражают формулировкой «пострегистрационные испытания». Это же, по факту, «утром стулья, а вечером деньги». Сначала применим — а там видно будет.

К огромному сожалению, Россия отстала от развитых страх фактически во всех высокотехнологичных отраслях. Может, только оружие мы еще можем делать на мировом уровне. И в космос, худо-бедно, летаем. Так почему мы должны сделать раньше всех вакцину? И не просто раньше всех, а еще и по самому высокому стандарту? Когда ассигнования на всю медицину в стране уступают средствам, которые тратят на исследования крупнейшие фармкомпании? Только если чудом что-то синтезировать. Или, как Менделееву, вдруг приснится волшебная формула кому-то в Центре Гамалеи. Или в Центре «Вектор». «Вектор» при этом не так спешит и не так шумит. И уже только поэтому доверие к нему у меня выше. И у докторов моих — тоже.

Но есть и другие вопросы и сомнения. Будет ли у нас выбор? Или в качестве выбора будут просто три разных отечественных вакцины? Ну, еще китайскую должны сертифицировать. А смогу ли я привиться любой, какой захочу? Про добровольно-принудительные уколы вы и без меня слышали. Но одно дело заставлять что-то делать, а другое дело — запрещать. Так будет у нас доступ к немецкой вакцине, или американской?

Хотя государству даже не обязательно вводить административные запреты, не давая необходимых сертификатов. Есть и чисто рыночные. Даже из гуманистических соображений никакие немцы нас вакцинировать задаром не станут. Импортные препараты явно дороже наших. Если вакцины внесут в список жизненно важных лекарств, то государство получит право регулировать цены и делать лекарства относительно доступными. С импортными лекарствами так не поступишь — только если само государство будет субсидировать закупки. Но будет странно, если поддерживая отечественного производителя, он будет поддерживать и зарубежного. И даже частные клиники не смогут закупать препараты в нужных количествах — только если вы не готовы платить за них совсем уж космические деньги. Скорее разовьется вакцинный туризм, когда народ станет ездить в другие страны за прививками.

Еще один момент. Массовость. А что это значит? Прежде чем вакцину начнут применять, ее надо физически произвести. И не три флакона для отчета и презентации в ООН, а миллионы доз препарата! А пока картина такая, что мощностей для действительно массового производства нет. И это не просто нашлепать какое-то количество ампул и таблеток. Важно, чтобы все они были одинаковыми — то есть гарантировать устойчивое качество сложнейшего препарата, который в мире до сих пор не выпускали.

А если качество будет неустойчивым или реальная эффективность будет ниже рекламной — нам об этом скажут? Или соврут так же, как врут со статистикой «убитых и раненых» на этой вирусной войне?

И последний вопрос: а почему Путин-то не прививается? Это же какой мощный побудительный шаг был бы! Если президент не боится — то и мне можно не бояться. Хотя мы же не узнаем, чем конкретно его там кололи. Но это был бы пример для всей страны. А коль скоро президент даже для виду не колется, то какой смысл мне, например, куда-то спешить?