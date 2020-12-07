«Роснано» выставило разработки Чубайса на «Авито»

07.12.2020, 9:37, Разное

Новое руководство госкорпорации решило провести кардинальную реструктуризацию «Роснано» и избавиться от своих самых непривлекательных и неликвидных активов.

Около 100 инновационных наноразработок, созданных лично Анатолием Чубайсом, были выставлены на продажу по дешевке на популярной интернет-барахолке.

О выставленных на продажу изобретениях ничего ранее не было известно, так как их обнаружили случайно. В кабинете бывшего главы «Роснано» нашли замаскированную дверь, которая вела в потайной чулан, где хранились разные диковинные устройства и приборы. По всей видимости, Анатолий Чубайс не успел вывезти все свои разработки в виду скорого увольнения или просто-напросто забыл об их существовании.

Когда замок на потайной двери был сбит и группа сотрудников «Роснано» проникла внутрь кладовой: помимо кислого, затхлого запаха, она обнаружила картонные коробки с различным барахлом и несколько клоков рыжих волос на полу. Эти находки смогли подтвердить принадлежность вещей Анатолию Чубайсу. В число найденных чудо-разработок Чубайса вошли: банка с похмельными нанопиявками, музыкальный ночной горшок с подсветкой, субтитры для слепых к первому сезону «Мандалорца», зимняя шапка с подогревом и философский камень. Последнее изобретение, судя прилагающейся инструкции, нужно приложить к левому уху и тогда можно будет услышать цитаты Фридриха Ницше из его труда «Так говорил Заратустра».

Среди прочих странных вещей в чулане также нашли пачку ваучеров 1993 года и десятитомник Егора Гайдара «Как нам обустроить Россию». Данные вещи, как не представляющие никакой материальной ценности, были утилизированы на заднем дворе «Роснано». Новый глава госкорпорации Сергей Куликов выразил надежду на то, что от продажи найденных вещей удастся отбить хоть какую-то часть бюджетных денег, вложенных их создание.