Старый телевизор полтора года лишал деревню интернета

07.12.2020, 8:10, Разное

18 месяцев поисков источника проблемы техники провайдера успели заменить все сетевое оборудование и линии связи в деревне. Когда и это не помогло, из головного офиса вызвали “тяжелую артиллерию” в лице самых продвинутых инженеров компании. В их арсенале был анализатор спектра, при помощи которого удалось установить, что возникающие в сети раз в сутки мощные помехи были следствием интерференции внешнего радиосигнала с линиями связи.

Причиной оказался сильный единичный импульсный шум (single high-level impulse noise, SHINE), на поиск источника которого уже много времени не ушло. Виной всех бед с интернетом целой валлийской деревни был старый телевизор в одном из домов (личность хозяев не раскрывается), который приобрели на барахолке как раз полтора года назад. Его включали каждый день ровно в 7:00 и тогда же по всей округе случался сбой ADSL-соединения. Почему сами жители этого дома не заметили зависимости между событиями не уточняется. Возможно, у них просто не было интернета.

С того момента, как обладателей этого “оружия против интернета” попросили не включать устаревшую технику, ежедневных проблем с интернетом в Аберхосане больше не возникало. Примечательно, что на сайте провайдера Zen Internet (также, как и отвечающая за физические линии связи Openreach, входит в крупнейший британский телеком-холдинг BT Group) есть даже отдельная статья, как самостоятельно искать подобные электромагнитные помехи типа SHINE или REIN (повторяющийся импульсный шум) с помощью обычного AM-радиоприемника.

Любой длинный токопроводящий предмет, одним из которых, безусловно, являются провода линий связи (неважно, речь об ADSL-соединении или Ethernet), может играть роль антенны. Излучаемые различными природными явлениями или каким-либо оборудованием электромагнитные волны при совпадении определенных условий (частоты с длиной проводника) могут создавать серьезные помехи в телекоммуникационном оборудовании, а также в компьютерной технике. Помехи типа SHINE чаще всего возникают при включении старых или некачественных блоков питания (в том числе в составе бытовой техники — телевизоров, пылесосов, систем отопления), а REIN вызываются, например, мерцающими гирляндами.