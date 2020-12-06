В Испании из-за ошибки с лекарствами дети обросли волосами как оборотни

06.12.2020, 15:57, Разное

20 испанских детей начали обрастать волосами на теле после того, как вместо сиропа от расстройства желудка им дали средство для восстановления роста волос.

Шокирующее происшествие было выявлено летом 2019 года, когда почти у двух десятков маленьких детей был выявлен внезапный гипертрихоз, он же синдром оборотня. Волосы на их телах начали обильно расти вскоре после того, как все дети принимали препарат миноксидил.

Это лекарство назначается людям, у которых проблема с ростом волос, и детям его назначили по ошибке вместо омепразола, который обычно назначают про проблемах с желудком.

Согласно официальной версии властей, это произошло в ходе случайной путаницы во время поставок лекарств в аптеки. Якобы на сиропах была неправильная маркировка.

Прошло уже больше года с первых сообщений от семей пострадавших детей, но до сих пор проблема не решена. На телах детей все еще обильно растут волосы и семьи не получают помощи от властей. Пострадали дети из регионов Кантабрии, Андалусии и Валенсии. Некоторые семьи вскоре после раскрытия происшествия подали заявления в суд, однако за прошедший год их дела почти не имели прогресса.

Недавно суд города Торрелавега получил письмо, в котором сообщалось, при подтверждении юридического представителя, что у большинства пострадавших детей все еще обильно растут волосы на теле. До этого власти заявляли, что большинство пострадавших детей успешно выздоровели. В письме также содержалась просьба о вмешательстве судебно-медицинского эксперта и осмотре несовершеннолетних для подтверждения данного обстоятельства и составления отчета о наличии этих случаев.

Испанская пресса публикует очень скудные статьи о пострадавших детях. Самой значимой из них была прошлогодняя статья в газете El Espanol, которая опубликовала историю Амайи и Даниэля, пары из Кантабрии, которые в апреле прошлого года заметили, что у их дочери на лице выросли усы.

Волосы девочки были светло-каштановыми, но усы оказались черными. Вскоре у нее на лбу начали расти такие же темные волосы. Родители с ребенком пошли на осмотр к педиатру, но симптомы только ухудшились.

Спустя несколько недель тело маленькой девочки полностью покрылось такими же черными волосами. Они росли на ее спине, сверху вниз, на пальцах, на ногах, на лице, на плечах.

После повторного посещения педиатра Амайю и Дэниэля спросили, не было ли в их семьях случаев чрезмерного роста волос, о котором ни один из них не знал. Затем их спросили о каких-либо лекарствах, которые принимала девушка, и вот как они в итоге определили виновника.

Как и все пострадавшие малыши, дочь Амайи и Дэниэля страдала проблемой с желудком, и ей прописали омепразол. Она была слишком молода, чтобы принимать препарат в форме капсул, поэтому ей выписали сироп, приготовленный фармацевтом в местной аптеке.

К сожалению, смесь содержала ингредиент, которого там не должно было быть, и вместо того, чтобы помочь ее расстройству желудка, ее тело стало покрываться темными волосами.

Как только было обнаружено, что некоторые партии сиропа омепразола были загрязнены миноксидилом, Испанское агентство по лекарственным средствам и товарам для здоровья немедленно изъяло их с рынка, но к тому моменту в некоторых местах было зарегистрировано несколько случаев, подобных описанному выше.

Прошлым летом история этой шокирующей путаницы, вызвавшей симптомы гипертрихоза у примерно 20 детей, попала в заголовки новостей в Испании, что вызвало возмущение широкой общественности. Началось расследование, и власти пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности.

Однако и спустя год после того, как была обнаружена путаница, многие из пострадавших детей продолжают страдать от гипертрихоза, и никто так и не был осужден за это. Текущий уголовный процесс направлен против лаборатории и нескольких компаний, которые импортируют и распространяют лекарства, но существенного прогресса достигнуто не было.