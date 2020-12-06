Путешествие Екатерины II по Волге

06.12.2020, 10:43, Разное

Императрица, взошедшая на престол в 1762 году, через несколько лет после начала правления отправилась в грандиозную поездку.

«Тверь» — галера императрицы

Целью молодой Екатерины II стал визит в Синбирск (после 1780-го и до 1924-го Симбирск, ныне Ульяновск). 28 апреля 1767 года Екатерина вместе со свитой выехала из Москвы. Помимо жизненно необходимых вещей, например, продуктов питания и медикаментов, в специальных каретах для багажа везли целый гардероб Екатерины II.

На следующий день после начала поездки, 29 апреля, царская карета въехала в Тверь. Там Екатерина II увидела новые суда. После нескольких дней в Твери Екатерина отправилась в дальнейшее странствие, но уже на корабле. Огромная флотилия сопровождала судно императрицы.

Екатерина вышла на сушу, чтобы посетить Калязинский монастырь. А 6 мая императрица уже прибыла в Углич. Главу государства встретил губернатор Иван Юшков. Также на месте прибытия Екатерины собрался простой народ. В Угличе императрица посетила местных дворян и воеводу.

Уже через три дня императрица была в Рыбной слободе (современный Рыбинск). Она успела посетить обедню в Спасо-Преображенской церкви. За этим последовал визит в Ярославль. Здесь Екатерину приветствовали грандиозным салютом и звоном колоколов. Императрицу лично встретил Епископ Ростовский и Ярославский Афанасий с крестом в руках. Также Екатерина беседовала с воеводой, пришедшим оповестить главу государства о положении города. После тёплой беседы с государственными людьми последовала встреча с аристократами и купцами, с хлебом и солью принявшими Екатерину.

В Ярославле Екатерина посетила Успенский собор, Архиерейский дом и Спасо-Преображенский монастырь. На следующий день после приезда она встретилась с высшими представителями духовенства. Вечером последовал ужин с ярославскими дворянами, утром следующего дня императрица вновь оказалась в окружении местных купцов. А вот вечером следующего дня после посещения городских заводов Екатерина ужинала с фабрикантами, докладывавшими о положении мануфактур. Из-за желания императрицы узнать о жизни всех слоёв населения трапеза фактически превратилась в отчёт. Впрочем, всё прошло мирно, без выговоров.

Вечером 13 мая Екатерина II торжественно отплыла из Ярославля, вернувшись на галеру «Тверь». Представители ярославской политической элиты сопроводили императрицу до Костромы.

По пути в город государыня посетила Ипатьевский монастырь, где её, как и в Ярославле, встретил цвет русского духовенства. В честь приезда Екатерины II у крепостной стены монастыря даже установили новые ворота.

15 мая на шлюпках Екатерина вместе со свитой переправилась на другой берег и въехала в Кострому. Там она провела не очень много времени. А досуг Екатерины в Костроме ничем не отличался от её деятельности в Ярославле: императрица увиделась с местным населением, воеводой и священнослужителями. Интересно, что после визита в Кострому Екатерина решила вернуться в Ипатьевский монастырь. Перед повторным отправлением она пожертвовала обители 3 тыс. рублей.

Последний месяц путешествия

19 мая Екатерина II уже была в Городце. Императрица сразу же отправилась в Городецкий Феодоровский монастырь. По случаю приезда Екатерины духовенство организовало освещение Феодоровской иконы Божией Матери, одной из святынь Дома Романовых. Государыня сделала пожертвования на украшение храма и для братии.

На императрицу огромное впечатление в Городце произвела природа. Как и в других местах, её торжественно встречал народ. Эти строки Екатерина писала, находясь именно в Городце: «Волга не в пример лучше Невы».

20 мая Екатерина прибыла в Нижний Новгород. Императрица вновь использовала шлюпку. Остановилась она напротив пристани, пристроенной на берегу возле соляного двора, где государыню уже ждал губернатор Нижнего Новгорода Яков Аршеневский.

Разумеется, сразу же Екатерина II отправилась на литургию в Спасо-Преображенский собор. Переночевала приехавшая императрица в архиерейском доме. Город подарил императрице неоднозначные впечатления. «Сей город ситуацею прекрасен, а строением мерзок…», — так писала о Нижнем Новгороде Екатерина II дипломату Никите Панину в письме от 22 мая 1767 года.

Екатерина II прислушалась к просьбам местного купечества. По её инициативе в Нижнем Новгороде основали торговую компанию, указав «торговать им, чем за благо рассудят». Позже Екатерина лично внесла коррективы в подготовленный торговый устав.

22 мая делегация Екатерины II покинула город. А уже на следующий день императрица была в Макарьево-Желтоводском монастыре.

Через два дня Екатерина приплыла в Чебоксары. В этом городе, уже по традиции, императрицу встретил местный губернатор, воевода, лучшие представители дворянства. Екатерина провела здесь сутки. За это время она посетила собор Троицкого монастыря и дом Соловцова. Чебоксары оставили приятные чувства в душе государыни. «Чебоксары для меня во всем лучше Нижнего Новгорода…», — писала Екатерина Панину.

Ближе к концу мая Екатерина II была в Казани. Флотилию императрицы, подплывавшую к городу, встретил великолепный пушечный салют. Собравшийся у берега народ скандировал «Ура!», встречая императрицу.

После приветствия с губернаторами и купечеством Екатерина II сразу же с пристани отправилась через Тайницкие ворота в кремль, где слушала молебен в Благовещенском соборе. В Казани императрица пробыла больше, чем в любом другом городе за время своей «Одиссеи» — пять дней.

27 мая, в день праздника Святой Троицы, Екатерина II приняла участие в шествии в соборную церковь. Там императрица услышала божественную литургию и большую вечернюю. Затем последовал приём дворян. После него Екатерина на таратайках отправилась на Арское поле, где проходили народные гуляния.

На следующий день, 28 мая, государыня побывала в Богородицком монастыре. В нём Екатерина II слушала обедню и прикладывалась к Казанской иконе Божьей Матери, украсив её и образ Спасителя бриллиантовыми коронами.

Следующие дни прошли также увлекательно: императрица посетила местную семинарию, суконную фабрику Дряблова, загородный дом преосвященного Вениамина. Казань тепло встретила Екатерину II. В честь приезда императрицы горожане иллюминировали дома, возвели триумфальные ворота.

«Мы вчера к вечеру сюда приехали и нашли город, который всячески может слыть столицею большого царства. Приём мне отменной, нам отменно он кажется; кои четвёртую неделю видим везде ровную радость, а здесь ещё отличнее. Если б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали… Я живу здесь в купеческом каменном доме, девять покоев анфиладою, все шёлком обитые; кресла и канапеи вызолоченныя; везде трюмо и мраморные столы над ними…», — писала Екатерина Панину 27 мая 1767 года.

Перед отъездом Екатерины II из Казани, 31 мая, местная знать устроила бал-маскарад. А на следующий день, 1 июня, императрица покинула Казань. 2 июня государыня побывала в Болгарском городище. В местной церкви в это время как раз проходил молебен, который Екатерина не могла не посетить. После проведения богослужения императрица отправилась осматривать каменные строения Болгарского городища. Екатерина в письме всё к тому же Панину говорила об истории этого строения. Императрица отмечала, что казанский архиерей Лука во времена Елизаветы Петровны «много разломал» городище, хотя ещё при Петре I издали указ о защите «сей древности».

Следующий день императрица провела в селе Вознесенском. Большое впечатление на неё произвела природа. «…по лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят. Сии люди Богом избалованы; я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь. И всё в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чём бы они имели нужду; всё есть и всё дёшево…», — восторженно писала Екатерина II.

5 июня галера «Тверь» прибыла в Синбирск. Остановилась императрица в доме купца Мясникова. К слову, город произвёл на императрицу плохое впечатление. Екатерина после визита в Синбирск писала Панину о том, что большая часть домов находится в ужасном состоянии и что она должна предпринять что-то, чтобы местное население вовсе «не приведено было в истребление».

8 июня императрица посуху выехала в Москву по дороге через Алатырь, Арзамас и Муром. 16 июня Екатерина II приехала в современную столицу России.