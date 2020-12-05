В РПЦ объявили о создании первого православного языка программирования

05.12.2020, 13:03, Разное

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в субботу, 5 декабря, объявил о создании первого православного языка программирования. Он заявил, что в современном мире все более значимой становится сфера высоких технологий, поэтому церковь не должна отставать от мировых тенденций и использовать современные технологии на благо прихожан.

Созданный язык называется «Церковник». В нем используется только кириллица, каждая программа начинается со строки «Да святится имя Твое» и заканчивается строкой «Аминь».

В РПЦ считают, что язык будет популярен и востребован среди прихожан и церковнослужителей. Так, планируется создание приходских школ-кружков для обучению «Церковнику».

На новом языке будет написана первая православная операционная система, церковная поисковая система и социальная сеть для прихожан. Планируется создание мессенджера для публикации и обмена священными текстами и молитвами, а также в будущем, как отметили в РПЦ, будет создан видеосервис для просмотра и проведения онлайн-служб.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал о переговорах РПЦ и Минпросвещения о введении нового языка в обязательную школьную программу по информатике.

«Нужно изучать православный и богоугодный язык программирования, а эти западные богохульные динамически типизируемые скрипты запретить», — заявили в РПЦ.