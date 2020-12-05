На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

05.12.2020, 9:37, Разное

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры – районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».