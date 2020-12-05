В Таиланде выкопали труп с магическими татуировками янтра

05.12.2020, 7:57, Разное

В ходе работ по очистке территории, на одном из кладбищ в Таиланде не далеко от границы с Лаосом, рабочие нашли частично разложившийся труп, кожа которого была покрыта традиционными татуировками янтра.

Интересно то, что кожа мужчины, умершего в немолодом уже возрасте, сохранилась практически в идеальном состоянии. Некоторые предполагают, что это произошло потому, что на ней были изображены татуировки, имеющие определённое магическое значение.

Эксперты говорят, что магические заклинания местных племён, написанные на санскрите, были нанесены на кожу традиционным способом при помощи заострённой бамбуковой палки. Они были призваны защитить носителя этих татуировок от проникновения под его кожу любых инородных тел и злых духов. Изображение тигра на животе, в соответствии с древними традициями, означает то же самое – его хозяин хотел иметь наивысший уровень защиты своего тела.

Историки, изучающие эту ситуацию, говорят, что они столкнулись с примером достаточно злой иронии. Этот мужчина, так веривший в магическую сущность своих татуировок, умер от того, что не была во время сделана операция по удалению аппендицита. Татуировки защитили его от подобного неестественного вмешательства в его организм. Так или иначе, работники кладбища в один голос утверждают, что они впервые видят так хорошо сохранившийся труп.

В данном случае могильщики столкнулись с ярким примером традиционных татуировок в Таиланде, которые именуются словом янтра. Имеется несколько разновидностей татуировок янтра, но так или иначе основное их значение сводится к тому, что бы защищать тело и душу их обладателей от всего дурного. Кстати, татуировки янтра очень популярны у военных и полицейских Таиланда, а так же среди бандитов. Однако есть и такие татуировки янтра, которые призваны приносить благо тем, кто находится рядом с носителем такой татуировки.