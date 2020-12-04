5 оригинальных безалкогольных напитков для тех, кто не пьет за новогодним столом

04.12.2020, 19:02, Разное

Вечером 31 декабря на столе уже гордо стоит чан с пюре в мишуре, из-за него скромно выглядывает селедка под шубой, колбасная нарезка, бутерброды с икрой и герой вечера – салат оливье, рядом с которым дымится заботливо укутанное в плотный слой майонеза мясо по-французски. Бой курантов, поздравление президента, шампанское и вино льются рекой, а на утро – головная боль и мантра “больше никогда”. Специально для тех, кто уже решился остановить это безумие и придерживается здорового образа жизни, мы, вдохновившись авторским меню первого безалкогольного бара в России Hoegaarden 0.0 от бартендера Лизы Нехорошевой (Lao Lee Family, Holy Fox), собрали рецепты оригинальных безалкогольных коктейлей. Дополните их блюдами, которые помогут раскрыть все оттенки вкуса, и вашим гостям обеспечен незабываемый гастрономический экспириенс в новогоднюю ночь. Берите на заметку!

Вариант 1



Зимняя “классика”: имбирное пиво



Необычный цвет, вкус и аромат этого напитка не оставят вас равнодушным и согреют в новогоднюю ночь.

Ингредиенты:

100 г имбиря (очищенного и крупно нарезанного)

1 лимон (нарезанный)

100 г сахара

1-литровая бутылка холодной газированной воды для подачи



1 шаг. Выложите имбирь и лимон в миску, залейте 300 мл воды и взбейте блендером до однородной массы.

2 шаг. Процедите взбитую массу через сито в миску, затем отожмите мякоть, чтобы удалить как можно больше жидкости. Добавьте сахар и снова взбейте.

3 шаг. Перелейте в бутылку. Охладите до готовности. Перед подачей разбавляйте газированной водой.

С чем сочетается?

Имбирное пиво отлично сочетается с десертами, шоколадом, мороженым. Его часто пьют в сочетании с охлаждающим индийским напитком на основе йогурта — ласси, он помогает нейтрализовать жжение от имбиря.



Для того, чтобы приготовить шоколадный индийский ласси, понадобится:



100 мл белого йогурта

200 мл воды

4 кубика льда

25 г шоколада

1 столовая ложка лепестков миндаля



1 шаг. Заранее приготовьте лед. Натрите шоколад на мелкой терке (если у вас молочный шоколад — ненадолго оставьте его в морозильнике).

2 шаг. Добавьте в воду лед и йогурт.

3 шаг. Добавьте сверху тертый шоколад.

4 шаг. Взбейте все ингредиенты погружным блендером.

5 шаг. Украсьте сверху миндальными лепестками и шоколадом, подавайте сразу к столу.

Вариант 2



Еще больше зимнего хюгге: коктейль Moscow Fusion на основе безалкогольного пива



Необычный фруктово-жгучий коктейль на основе безалкогольного пива, который идеально подойдет для веселой новогодней ночи.

Ингредиенты:

150 мл мандаринового фреша

20 мл имбирного сиропа

15 мл сахарного сиропа

150 мл б/а пива Hoegaarden 0.0



1 шаг. Налейте в бокал 150 мл мандаринового фреша, добавьте 20 мл имбирного сиропа и 15 мл сахарного сиропа.

2 шаг. Добавьте 150 мл безалкогольного пива Hoegaarden 0.0 и перемешайте все ингредиенты коктейльной ложкой.



С чем сочетается?

Имбирно-цитрусовый вкус коктейля отлично сочетается с острой азиатской кухней. Одним из вариантов основных блюд может стать пряный кунжутный салат с зеленой фасолью, морковью и лапшой.



Для приготовления салата понадобится:

1/4 стакана свежего сока лайма

3 столовых ложки канолового масла (можно заменить на растительное)

3 столовых ложки соевого соуса

2 столовых ложки коричневого сахара

1 столовая ложка кунжутного масла

1 столовая ложка тертого чеснока

1 столовая ложка апельсиновой цедры

2 маленьких серрановых чили, нарезанных кружочками

250 гр нарезанной зеленой фасоли

500 гр пасты лингвини

2 стакана измельченной очищенной моркови

1 стакан тонко нарезанного зеленого лука



1 шаг. Перемешайте первые 8 ингредиентов в средней миске. Приправьте солью и перцем. Выдержите 30 минут, чтобы смешать вкусы.

2 шаг. Отварите зеленую фасоль в кипящей подсоленной воде до хрустящей корочки — примерно 2 минуты. Переложите фасоль в холодную воду, чтобы она остыла. Когда фасоль остынет, слейте воду и просушите бобы бумажными полотенцами.

3 шаг. Сварите пасту лингвини до состояния аль-денте.

4 шаг. Смешайте зеленую фасоль, пасту, морковь, зеленый лук и заправку в большой миске. Тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и дайте немного остыть.

Вариант 3



Глинтвейн с яблочным соком — главный напиток зимы в оригинальном исполнении



В качестве альтернативы для основы можно использовать грушевый сок. Обязательно добавьте специи по вкусу, немного цитрусовых, корицы и подсластителя, например, меда или сиропа агавы.

Ингредиенты:

1 л яблочного сока

апельсиновая цедра

1 палочка корицы

3 гвоздики

сахар или мед по вкусу



1 шаг. Налейте яблочный сок в кастрюлю, добавьте апельсиновую цедру, палочку корицы и гвоздику.

2 шаг. Варите все на медленном огне примерно 5-10 минут, пока все ароматы не смешаются друг с другом. Далее добавьте сахар, мед или другой подсластитель по вкусу.

3 шаг. Подавайте каждый напиток с небольшим количеством апельсиновой цедры и кусочком палочки корицы.



С чем сочетается?

Выпечка — это лучшая компания для безалкогольного глинтвейна. Например, булочки с джемом, пончики с сахарной посыпкой, имбирное печенье — варианты, к которым вам стоит присмотреться. В качестве альтернативы сладкой выпечке глинтвейн можно подать с сырами и гренками.



Для приготовления булочек с малиновым джемом нам понадобится:

250 г муки

10 г разрыхлителя

55 г масла

55 г сахара

1 яйцо

2-3 столовые ложки молока

4 чайные ложки малинового джема



1 шаг. Предварительно разогрейте духовку до 190° и подготовьте пергамент для выпечки.

2 шаг. В большой миске просейте муку, добавьте в нее масло и разотрите их руками до состояния мелкой крошки.

3 шаг. Добавьте сахар и яйцо в получившуюся смесь. Далее добавляйте столовые ложки молока, останавливаясь, чтобы перемешать тесто до густой и липкой консистенции.

4 шаг. В руках раскатайте небольшое количество теста и сформируйте небольшие шарики размером примерно с мячик для пинг-понга. Положите получившиеся шарики на подготовленные листы для выпечки и повторите все с остальным тестом.

5 шаг. Сделайте небольшое отверстие в верхней части каждой булочки. Влейте в эти отверстия небольшое количество джема, используя маленькую чайную ложку.

6 шаг. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут, пока булочки не приобретут приятный золотистый цвет.

Вариант 4

Для тех, кто ждет лета: коктейль на основе безалкогольного пива “Полдень в Венеции”

Этот сладкий, как полдень в Венеции, коктейль ненадолго перенесет вас в Италию, куда, надеемся, мы сможем отправиться совсем скоро в новом году.

Ингредиенты:

150 мл домашней грейпфрутовой содовой

25 мл сиропа гренадина

150 мл б/а пива Hoegaarden 0.0



1 шаг. Смешайте 150 мл домашней грейпфрутовой содовой и 25 мл сиропа гренадина.

2 шаг. Добавьте 150 мл безалкогольного пива Hoegaarden 0.0 и перемешайте все ингредиенты коктейльной ложкой.



С чем сочетается?

В качестве закуски подойдет хлеб и козий сыр, тропические фрукты, клубника, ананас, дыня.

Вариант 5



Для тех, кто любит терпкие вкусы: гранатовый безалкогольный мохито



Мохито — это напиток, без которого сложно представить барную карту многих заведений. Но мы предлагаем отказаться от рома и попробовать приготовить этот простой безалкогольный коктейль на основе граната.

Ингредиенты:

3 столовых ложки зерен граната

Большой пучок мяты

2 четвертинки лайма и дольки для украшения

1 л гранатового сока

500 мл лимонада



1 шаг. Отправьте зерна граната в лоток для кубиков льда, залейте водой и заморозьте.

2 шаг. Оставьте половину мяты для сервировки, а остальное разорвите и бросьте в большой кувшин с четвертинками лайма.

3 шаг. С помощью скалки разомните мяту и лайм, чтобы раскрыть аромат.

4 шаг. Добавьте гранатовый сок и лимонад. Положите кубики льда в каждый стакан. Украсьте ломтиками лайма и добавьте побольше мяты.



С чем сочетается?

В качестве закуски безалкогольный мохито отлично сочетается с карамелизированными орехами, а основным блюдом для него может стать тушеная говядина с клюквой и специями.



Для приготовления тушеной говядины с клюквой нам понадобятся:



1 кг говядины (порезать кубиками)

1 столовая ложка оливкового масла

3 дольки чеснока (порезать)

1/4 чайной ложки соли

¼ чайной ложки перца

2 стакана говяжьего бульона

1/2 стакана красного вина

1 столовая ложка сухого тимьяна

2 столовых ложки крахмала развести в 1/4 cтакана воды

1/3 стакана сушеной клюквы

2 столовых ложки свежей петрушки, порезать, или 1 стол.л. сушеной



1 шаг. Разогрейте оливковое масло на сковороде с толстым дном. Выложите говядину и чеснок, жарьте до коричневого цвета. Далее посолите и поперчите.

2 шаг. Налейте говяжий бульон, вино и тимьян. Готовьте до кипения. Как закипит, убавьте огонь, закройте крышкой и готовьте примерно 2 часа или до готовности говядины.

3 шаг. Смешайте крахмал с водой. Добавьте получившуюся смесь в бульон с говядиной, тщательно перемешайте. Как загустеет — снимите с огня и подавайте с клюквой поверх говядины. Не забудьте посыпать блюдо зеленью! А на гарнир можно подать картофель.

Попробовать эти и другие коктейли можно заранее, чтобы к Новому году уже знать, что готовить. Недавно в столичном фудмолле “Депо” открылся безалкогольный бар Hoegaarden 0.0, который стал первым событием в рамках кампании “0%, потому что я так хочу”, запущенной AB InBev Efes. В новом баре представлены авторские коктейли на основе безалкогольного пива в сочетании с экзотическими ингредиентами – мандариновым фрешем, маракуйей, чабрецом, гранатом, кокосовыми сливками, манговым пюре и прочим. Стоимость коктейлей фиксированная – 250 рублей, а безалкогольных сортов – 180 рублей.