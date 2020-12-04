 

Гэндальф, Бильбо и другие звезды “Властелина колец” хотят выкупить дом Толкина

04.12.2020, 16:20, Разное

Звезды фильмов “Властелин колец” и “Хоббит” призвали спасти дом Дж. Р. Р. Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде от продажи. Как сообщает The Guardian, в рамках краудфандинговой кампании “Проект Нортмур” необходимо собрать 6 миллионов долларов за 3 месяца, иначе здание отойдет в частные руки. В этом доме Толкин жил с 1930 по 1947 годы и создал здесь историю о Хоббите (сама книга увидела свет в 1937-м). Зданию был присвоен статус архитектурного и исторического наследия второй степени, его назвали “важной частью истории Оксфорда”. 

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoorhttps://t.co/pzMg8Yk2t2pic.twitter.com/jx2r5MVbcw

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020

К акции уже присоединились Иэн Маккеллен (Гэндальф), Джон Рис-Дэвис  (Гимли, Древобород), Мартин Фриман (Бильбо), а также Дерек Джекоби, который сыграл в байопике о писателе, Энни Леннокс, исполнительница песни Into the West, и другие. Она записали видеообращение, в котором сообщили, что хотели бы превратить оксфордский дом Толкина в первый в мире литературный центр, посвященный писателю. 

Инициаторы кампании обещают, что с умом распорядятся деньгами, если их будет собрано больше: например, если удастся собрать 6,1 миллиона, эти деньги покроют ремонт дома, если 6,2 миллиона – будет введена стипендия для малоимущих студентов, если 6,3 – на территории будет возведен домик Хоббита.

Дом ТолкинаДж. Р. Р. Толкин



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Вирусолог рассказала, кого защищают маски

09.11 / В России выявили рекордные 21 798 новых случаев COVID-19

11.09 / Ученые: Брокколи защищает от диабета, сердечных болезней и рака

17.09 / Медики рассказали о самом полезном напитке для головного мозга

03.10 / Вояка Эминчик – Личное мнение

21.11 / Последователей Пушкина меньше не становится!

22.07 / Если ПНС и турки захватят месторождения, Каир введёт ВС в Ливию

03.07 / В NASA намерены сбить с курса астероид Dimorphos

26.06 / Дочь Мадонны Лурдес Леон повторила сцену из знаменитого клипа мамы

15.08 / Мнение: Различие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска