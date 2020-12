Гэндальф, Бильбо и другие звезды “Властелина колец” хотят выкупить дом Толкина

Звезды фильмов “Властелин колец” и “Хоббит” призвали спасти дом Дж. Р. Р. Толкина на Нортмур-роуд в Северном Оксфорде от продажи. Как сообщает The Guardian, в рамках краудфандинговой кампании “Проект Нортмур” необходимо собрать 6 миллионов долларов за 3 месяца, иначе здание отойдет в частные руки. В этом доме Толкин жил с 1930 по 1947 годы и создал здесь историю о Хоббите (сама книга увидела свет в 1937-м). Зданию был присвоен статус архитектурного и исторического наследия второй степени, его назвали “важной частью истории Оксфорда”.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoorhttps://t.co/pzMg8Yk2t2pic.twitter.com/jx2r5MVbcw

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020

К акции уже присоединились Иэн Маккеллен (Гэндальф), Джон Рис-Дэвис (Гимли, Древобород), Мартин Фриман (Бильбо), а также Дерек Джекоби, который сыграл в байопике о писателе, Энни Леннокс, исполнительница песни Into the West, и другие. Она записали видеообращение, в котором сообщили, что хотели бы превратить оксфордский дом Толкина в первый в мире литературный центр, посвященный писателю.

Инициаторы кампании обещают, что с умом распорядятся деньгами, если их будет собрано больше: например, если удастся собрать 6,1 миллиона, эти деньги покроют ремонт дома, если 6,2 миллиона – будет введена стипендия для малоимущих студентов, если 6,3 – на территории будет возведен домик Хоббита.

