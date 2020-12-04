 

В Минске появится памятник Гурбангулы Бердымухамедову

04.12.2020, 16:03, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании, посвящённом развитию инфраструктуры Минска, поручил в ближайшие сроки возвести на столичной площади Независимости памятник президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Ответственным за сооружение монумента глава государства назначил председателя Мингорисполкома Василия Волкова.

Высота мраморной статуи составит порядка 3 метров. В руках у Бердымухамедова будет автомат Калашникова. По мнению президента, белорусам нужен пример сильного лидера нации, крепкого президента.

«В центре Минска должен до февраля следующего года появиться памятник моему другу Гурбангулы. Змагары уже повыбирали себе разных кумиров бездарностей. Этот Макрон или, как его там, Байден. Ну что молодёжь у них может взять? Да с такими лидерами мы бы провалили все посевные и уборочные! Наш народец должны брать пример с туркменского лидера. В нём заключается та самая сильная президентская власть, которая должна быть в каждой уважающей себя стране», — высказался белорусский лидер.

Президент Туркменистана так прокомментировал намерение Лукашенко: «Выражаю благодарность настоящему мужику — президенту Лукашенко. Мы с ним спиной к спине стоим против ползучей с Запада демократии, пытающейся поработить здоровое общество наших братских стран. Отдельная благодарность Александру за то, что в памятнике в мою честь не будет чёрного цвета. Мы в свою очередь будем уменьшать количество бело-красного сочетания. Думаю, что в уже планирующемся мною памятнике белорусскому лидеру этих цветов не будет», — высказался Гурбангулы Бердымухамедов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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