Скандалы: Чибис поймал звезду

04.12.2020, 12:26, Разное

Мурманский губернатор управляет северным сиянием с помощью дорожных знаков

Мурманский губернатор Андрей Чибис не оставляет попыток стать повелителем небесных светил и атмосферных явлений. Этой зимой он решил упорядочить взаимодействие верхних слоев атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра — проще говоря, полярные сияния. На международном арктическом форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» Чибис заявил: «До 15 декабря во всех ключевых точках, где чаще всего северное сияние есть, будут специально установлены дорожные знаки, чтобы больше никто не путался и знал, куда ехать и искать».

В этом смелом высказывании Андрей Владимирович, что и говорить, продемонстрировал мышление государственного масштаба. Ведь раньше только выйдешь из дому, глядь — мечутся вокруг люди в поисках северного сияния. Ищут — а оно знай себе гуляет по небу. Тоже, в общем-то, мечется, не упорядоченно и хаотично. А все почему? Потому что не хватало в Мурманске дорожных знаков-указателей.

Теперь совсем другое дело будет. Правда, не совсем понятно, с какой частотой расставят знаки. Потому что сияние-то на небе. Задача указать ему, что показываться надо исключительно над улицей, скажем, Ленина, где находится офис областного правительства, конечно, амбициозна, да вот беда: сполохи играют во весь небосвод. Ввести в рамки ПДД эту анархическую сущность — задача, достойная государственного деятеля планетарного масштаба. Правда, напоминает эпизод из «Маленького принца»:

— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.

— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.

Андрей Чибис не первый день ведет неравный бой с устройством мира за полярным кругом. Полтора года назад, прибыв в Мурманскую область, он заявил, что победит полярную ночь, установив на горе Горелой искусственное солнце. Удивленное население потянулось к избирательным участкам — но вот прошел год, а солнца все нет.

Очередная полярная ночь, кстати, наступила на широте Мурманска аккурат 1 декабря, повинуясь своему расписанию, не согласованному с Желтым домом, как называют в народе офис регионального правительства. Так что пока Чибис проигрывает 1:0.

И не только климату, но и географии. На том же арктическом форуме он заявил, что во время ближайших новогодних каникул между Мурманском и Кировском, где находится горнолыжный курорт, будет курсировать специальный поезд «Лыжная стрела». За четыре часа можно будет добраться до горнолыжных склонов, причем поезд будет особым образом оборудован специально для перевозки лыж. Объявил губернатор и расписание: в пятницу вечером — из Мурманска, в воскресенье вечером — обратно. Новость удивительная, и не только потому, что официально Кировск закрыт для приезжающих из-за коронавируса еще с марта.

Местные давно просят власть отменить пропуска — заболеваемость там не выше, чем в других городах области, однако введенные на гребне первой волны запреты давно отменили везде, кроме Кировска и соседних Апатитов (это города-спутники, дорога к ним — одна). В ответ тишина, а злые языки говорят, что решения тут принимает вовсе не губернатор, а глава градообразующего предприятия — дочки «ФосАгро».

Но, допустим, на Новый год кировчанам в разгар второй волны сделают «подарок» и откроют город для туристов.

Но как пустить туда поезд, когда в Кировске даже нет вокзала? Пассажирское сообщение прекращено с 1996 года.

Точнее, вокзал есть, но это руины. По городской легенде огромное, с рестораном и прочими излишествами здание построили по ошибке, перепутав Кировск Мурманской области и Кировск области Ленинградской. Это, конечно, легенда, но мертвая станция не одно десятилетие привлекает лишь любителей треша и постапокалипсиса. Впрочем, бог с ним, с вокзалом, но ведь и рельсы давно разобрали…

Если с сиянием и поездом что-то явно пошло не так, есть еще возможность не ударить в грязь лицом в попытке сделать из промышленной Мурманской области туристический центр. На днях моногород Оленегорск, жизнь которого выстроена вокруг ГОКа и добычи железной руды, был объявлен родиной Морозко. Город нанесли на некую «Сказочную карту России» на основании того, что в его окрестностях Александр Роу снимал знаменитую сказку.

Название проекта не может не радовать своей точностью: чем больше наблюдаешь за новостями регионов, тем больше убеждаешься: сказочная карта страны — наша параллельная реальность, в которой живут чиновники. В конце концов, недавно другой моногород Мурманской области — Ковдор — на полном серьезе объявили «столицей Гипербореи».

Это раньше там из достопримечательностей был только карьер посреди города и клумбы в покрышках от БелАЗов, а теперь — еще и псевдомагические лабиринты и настойка на ягеле. Жизнь, правда, особенно налаживаться пока не стала — роддома нет, в больницу не попасть, с работой беда… Но это в той, скучной реальности. А в параллельной — Гиперборея!

Так что у Оленегорска тоже есть шанс. Правда, несколькими годами раньше родиной Морозко уже был объявлен нижегородский поселок Варнавино, но чего-чего, а решимости сказку сделать былью на всех хватит.

Татьяна Брицкая