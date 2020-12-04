Кофе, пожалуйста: Наталья Водянова поделилась трогательными семейными фотографиями и видео с новым питомцем

04.12.2020, 11:52, Разное

В семействе Натальи Водяновой и Антуана Арно пополнение: несколько часов назад модель опубликовала на своей Instagram-странице серию фотографий и видеороликов, на которых запечатлены она сама, Антуан и дети – Нева, Виктор, Лукас и Максим – с их новым питомцем, спрингер-спаниелем по кличке Кофе.

Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок по имени Кофе – долгожданная сестренка Невочки. Мы в совершенном восторге от ее характера и… фотогеничности. @galileo_the_cat_ ревнует, конечно, но и это пройдет. Мама девочки (и это я не о себе) английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но, очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам. Пожалуйста, любите и жалуйте. Нет сомнения, что фотографии Кофе разбавят фид моего инстаграма, – написала Наталья.

Антуан Арно и Кофе Виктор и Кофе Нева и Кофе Кот семьи Галилео

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

В последнем видео поклонники Водяновой смотрели не только на их с Кофе умилительные игры, но и на кольца модели на безымянном пальце. Помимо украшения с большим бриллиантом, которое Антуан подарил Наталье по случаю помолвки, на пальце также теперь имеется кольцо с бриллиантами поменьше – очевидно, в честь недавней регистрации их отношений.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).

О помолвке Натальи и Антуана стало известно 1 января: модель опубликовала снимок, на котором обнимает любимого мужчину, а на ее безымянном сверкает помолвочное кольцо. При этом предложение руки и сердца Антуан сделал Наталье еще в начале 2019-го. В мае выяснилось, что влюбленные откладывают свадьбу из-за пандемии COVID-19, о чем Наталья рассказала в интервью Vogue:

Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали и о чем мы мечтали. Для нас еще один год не отпраздновать нашу пару… для меня это не проблема. Антуан говорил: “Может, осенью?” Но я: “Нет-нет, мы ждем лета спокойно”. Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм.

Еще в феврале Наталья немного приоткрыла завесу тайны насчет будущего торжества, которое предположительно должно пройти в поместье в регионе Шампань, в интервью испанскому ELLE:

Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной.