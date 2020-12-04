Скандалы: Интерпол не хочет искать братьев Ананьевых

04.12.2020, 11:34, Разное

Международная полицейская организация сочла преследование банкиров, обвиняющихся в многомиллиардных хищениях, политически мотивированным

Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.

Решение об отказе в розыске Дмитрия и Алексея Ананьевых было принято после того, как во время недавней сессии Интерпола комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации рассмотрела объемную жалобу адвокатов финансистов. Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних. Напомним, что ранее данные на обоих финансистов были размещены в разыскной базе Интерпола, что подразумевало их арест в случае обнаружения.

В итоге комиссия согласилась с аргументами защиты, посчитав, что размещение данных о розыске экс-владельцев Промсвязьбанка в информационной системе Интерпола не соответствует правилам организации и их «следует удалить».

Напомним, третий пункт устава Интерпола гласит, что «организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».

Решение комиссии было направлено в генеральный секретариат Интерпола, который 6 ноября 2020 года удалил из разыскных баз данные банкиров. Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.

Дмитрий и Алексей Ананьевы, по данным “Ъ”, уже получили от генсекретариата уведомление о принятом решении. Один из адвокатов Дмитрия Ананьева, подтвердив “Ъ” факт снятия банкира с розыска, отметил, что они с подзащитным удовлетворены таким результатом:

Наша позиция нашла полную и безоговорочную поддержку. Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в условиях санкций».

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их дальнейшая легализация (ст. 174.1 УК РФ). Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн.

Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако ситуация не изменилась, и 15 декабря 2017 года в банке заработала временная администрация. При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится в материалах расследования, по указанию владельцев ПСБ заключил 24 договора с подконтрольными господам Ананьевым компаниями, в том числе Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, которые банк полностью оплатил, но в ответ акции и облигации так и не получил. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств.

Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ Ананьевых в США. В рамках судебных разбирательств арестовано имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, а также коллекция живописи музея Института русского реалистического искусства, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь Mercedes и один Jaguar.

В ПСБ комментировать решение Интерпола не стали.

Владислав Трифонов