 

Стали известны детали предстоящей свадьбы Гвен Стефани и Блейка Шелтона

04.12.2020, 10:56, Разное

В конце октября Гвен Стефани и Блейк Шелтон рассказали всему миру о помолвке после 5 лет романа, и с того момента СМИ, конечно же, начали наводить справки об их грядущей свадьбе. Пока успех одержало только издание Us Weekly: его инсайдер рассекретил, что пара планирует обменяться клятвами любви и верности в начале 2021 года в часовне на территории ранчо Блейка в Оклахоме, там же, где музыкант сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. 

Блейк строит часовню на территории своего ранчо. Он занимается этим самостоятельно, но не без посторонней помощи. Это дань их любви. Они собираются пожениться в этой часовне, скорее всего, в начале следующего года, – рассказал инсайдер.

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон подтвердили свой роман в начале ноября 2015 года, а познакомились на съемках шоу The Voice. Уже в декабре они представили друг друга родителям, а Гвен познакомила Блейка со своими детьми – сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. Вскоре их романтический союз перерос в творческий: музыканты записали совместную песню Go Ahead and Brake My Heart, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию Make Me Like You.

Для Гвен Стефани этот брак будет вторым: ранее она была на протяжении 14 лет замужем за музыкантом Гевином Россдейлом, от которого родила троих детей. Блейк Шелтон же будет жениться уже в третий раз: с 2003 по 2006 его женой была Кайнет Уильямс, а с 2011 по 2015 – Миранда Ламберт.



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