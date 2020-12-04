Германия выделит Навальному участок земли для создания «Прекрасной России Будущего»

04.12.2020, 9:03, Разное

Немецкий парламент одобрил постановление, согласно которому участок площадью около 10 кв. км. в лесу на границе с Люксембургом безвозмездно отчуждается от ФРГ и передаётся в собственность Алексею Навальному для создания собственного государства.

По условиям соглашения, новообразованное государство должно немедленно вступить в ЕС, НАТО и Еврозону, а также поддержать все санкции, введённые Европой против России. Навальный, как глава государства и пока что единственный его гражданин, будет иметь полную свободу в выборе формы правления, законодательства, налогов и в вопросах принятия в гражданство.

– Господин Навальный как-то рассказал нам, что в России любой гражданин может присвоить себе небольшой участок земли в тайге или в тундре и делать на нём всё, что захочет. Вроде бы, программа называется «Дальневосточный гектар». Однако даже там, вдали от цивилизации, россияне не могут чувствовать себя в безопасности, т.к. силовики по-прежнему легко могут посадить их в тюрьму или отравить «Новичком» за посты в интернете. Поэтому мы захотели дать россиянам шанс показать, что они способны создать прекрасную Россию будущего с нуля, а не только пить водку и играть на балалайке в шапке-ушанке, — пояснил подробности эксперимента депутат Бундестага Генрих Шноркель.

Сам политик кратко прокомментировал провозглашение собственного государства в Instagram: «Очень живописная природа! Особенно рад жить в моей стране Лёня Волков будет — на работу в Люксембург буквально пешком дойти можно».

По сообщениям источника в Европарламенте, в ближайшие дни аналогичное предложение, но уже от Польши, поступит и Светлане Тихановской.