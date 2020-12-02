Армия: Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде?

02.12.2020, 12:42, Разное

Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны?

В следующем году в Калининградской области появится мотострелковая дивизия в составе дислоцированного в регионе 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах региона, в состав нового соединения войдут отдельные мотострелковый и танковый полки и отдельная мотострелковая бригада, ранее подчинявшиеся напрямую штабу 11-го армейского корпуса.

«Новая дивизия получит полный комплект частей боевого обеспечения, включая артиллерийский полк», – пообещал источник. Согласно принятому в Вооруженных силах штатному расписанию, личный состав мотострелковой дивизии достигает 12 тыс. человек.

Укрепление российской группировки в Калининградской области в последнее время идет в быстром темпе. В феврале прошлого года стало известно о планах воссоздать полноценную авиадивизию, которая может насчитывать десятки самолетов разного типа. Месяц назад, по информации «Известий», началось оснащение здешних частей одним из мощнейших российских танков – Т-72Б3М. Уже поступило 30 машин. Обновление, которое завершится через год, коснется танковых батальонов мотострелкового полка и отдельной бригады, которые входят в 11-й армейский корпус.

Тем временем страны НАТО наращивают свои силы вокруг анклава. Особенно серьезную угрозу Калининграду может представлять армия Польши, которая насчитывает около 100 тыс. человек. Свои военные расходы Варшава быстро наращивает, приблизив их к 12 млрд долларов в год. Еще более серьезной угрозой в случае конфликта может оказаться армия Германии, которой некогда принадлежал Калининград. Численность Бундесвера превышает 180 тыс., а военный бюджет – 55 млрд долларов.

В конце ноября в Литве, в 252 км от Калининграда, прошли маневры НАТО «Железный волк II 2020». Кроме прибалтов, в них участвовала и группировка Расширенного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence, EFP) в Центральной Европе. Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков напомнил, четыре базы EFP на Балтике находятся под патронажем так называемой лидирующей страны Запада. Так, над Руклой шефствует Германия, над Адажи – Канада, а в польском городе Ожиш шефы – американцы.

«В этом городке, расположенном в 136 км от Калининграда, стоит сводный контингент из общевойскового батальона армии США, соединение элитных шотландских драгун из Великобритании, артиллерийская батарея из Хорватии, соединение из Румынии. Располагаются натовцы на базе механизированной бригады армии Польши, в оперативном подчинении у американского контингента в Германии. Польские военные в этом соединении играют вспомогательную роль.

В советское время под Калининградом проходил службу танкист Виктор Мураховский – ныне член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса. Он вспоминает, что тогда в регионе была развернута целая армия, поскольку в советском Генштабе считали анклав первоочередной целью для НАТО. В 90-е годы эта мощная группировка пошла «под нож», сетует эксперт.

«Но сейчас того, что уже есть в Калининградской области, достаточно для так называемого сдерживания, – говорит Мураховский. – То есть достаточно для рассеивания иллюзии Запада по поводу того, что можно нынешним составом сил провести какую-то быструю наступательную операцию, способную привести к потере нами Калининградской области». Численности окружающих область войск НАТО недостаточно для нападения, считает он. «Если говорить о создании наступательной группировки, то скрыть ее создание будет абсолютно невозможно. Те силы, которые размещены сейчас, например, в Литве, представляют собой лишь батальонную тактическую группу», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

Правда, группировка НАТО в соседней Польше крупнее, признал эксперт, к тому же там на ротационной основе находится американская бригада, а в будущем Пентагон собирается развернуть там штаб своей дивизии. «С учетом этого аспекта и происходит усиление нашей группировки, чтобы исключить внезапный удар наличными силами», – отметил эксперт.

Но если представить себе сценарий, при котором Запад развертывает серьезную группировку, которая хотя бы теоретически была бы способна занять территорию Калининградской области, если действительно начнется нападение, то в таком случае отражать его будут не только войска, дислоцированные в анклаве, но и «вся мощь вооруженных сил» России, напоминает Мураховский. Чтобы помочь окруженным войскам в Калининграде, вовсе не понадобится пробиваться к ним из Белоруссии через знаменитый Сувалкский коридор. Как отметил полковник:

«Задача сил региона будет заключаться лишь в удержании занимаемых позиций до задействования остальных сил РФ».

В странах НАТО утверждают, что в Калининградской области размещено еще и ядерное оружие. В 2018 году эту версию запустило агентство «Рейтер». В качестве одного из первоочередных шагов для противодействия «российской угрозе» военные аналитики предлагают тоже передвинуть ядерное оружие поближе к Калининграду. Об этом, в частности, американский журнал National Interest в конце ноября написал, что «ядерные силы США следует развернуть в Польше как козырную карту, чтобы заставить русских вывести свое ядерное оружие из Калининграда».

«Следующая администрация должна продолжить и усилить стратегию президента Трампа по усилению военной поддержки наших союзников по НАТО на восточном фланге альянса», – требует издание. На Западе опасаются, что ядерными боеголовками оснащены переброшенные в анклав ракеты «Искандер» и в случае возможной глобальной войны именно они и будут использованы для нанесения ядерного удара.

«Хотя президент Франции Эммануэль Макрон и констатировал смерть мозга НАТО, есть надежда, что у НАТО на самом деле еще остались мозги, чтобы не идти войной на Россию, – говорит живущий в Латвии главный редактор военно-исторического журнала BALTFORT Юрий Мелконов. – Однако натовские лидеры будут и дальше пугать всю Европу, демонстрируя Москве свою военную мускулатуру. С их стороны с 2014 года идет демонстрация, точнее, имитация агрессивных намерений против России, которую оправдывают тем, что РФ вот-вот аннексирует Прибалтику, как произошло с Крымом».

«Так что размещение на базе Балтфлота в Калининграде новой мотострелковой дивизии – ожидаемый ответ РФ на действия НАТО на Балтике», – сказал Мелконов.

Прямо атаковать балтийский эксклав – все равно что атаковать всю остальную Россию, сказал профессор кафедры международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

«В области дислоцировано мощное российское ракетное оружие, способное в теории смыть соседние территории в море без остатка

– даже без применения ядерного оружия. В случае глобального военного конфликта предсказать будущее невозможно». Однако размещенные вблизи Калининграда силы НАТО теоретически могут совершить против анклава точечные провокации, полагает Межевич: скажем, добиться, чтобы российские военные хотя бы раз открыли огонь через границу. Это может быть объявлено казусом белли – как доказательство агрессии РФ в Балтийском регионе.

Для подготовки таких провокаций, не исключает политолог, власти стран НАТО могут попытаться создать пятую колонну внутри самой Калининградской области. Межевич напомнил, что в регионе до недавнего времени действовала неонацистская группа «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС), призывавшая вернуть городу название Кенигсберг, к выходу области из состава РФ и присоединению к Евросоюзу.

«Актив БАРС теперь сидит за решеткой. Но подобные группировки и отдельные личности в Калининграде еще остались, их весьма много», – предупреждает Межевич.

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