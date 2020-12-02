Саратову вернут историческое название «Дохлорыбовск»

02.12.2020, 9:37, Разное

В мэрии Саратова состоялись общественные слушания по подготовке референдума о возвращении городу его исторического названия.

Саратов основан 2 июля 1590 года князем Григорием Засекиным. По воспоминаниям его товарища, боярина Фёдора Турова, князь высадился на пологом берегу Волги и увидел на берегу трёх дохлых рыб, лежащих нос к носу в виде трёхлучевой звезды. Сочтя это добрым знаком, он решил основать здесь город и назвать его «Дохлорыбь». Вскоре царь Фёдор Иоаннович одобрил герб города – три дохлых рыбы на фоне голубой волжской воды, и название – «Дохлорыбовск».

В 1630 году Дохлорыбовск полностью сгорел и был заново отстроен в 13 верстах от первоначального места, близ устья реки Саратовки. В народе город начали называть сначала Саратовкой, а потом Саратовом. Официально это название закрепилось уже при большевиках. Однако истинные патриоты и старожилы города всегда помнили его исконное имя.

Участники слушаний единогласно высказались за референдум. Он состоится в сентябре, в Единый день голосования. Если горожане проголосуют за, уже с 1 января 2022 года на всех картах название «Саратов» заменят на «Дохлорыбовск».