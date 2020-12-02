 

Пашинян проведёт парад в честь победы в войне в Карабахе

02.12.2020, 9:03, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении 15 декабря в Ереване военного парада, посвящённого победе Вооруженных сил Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

– Это одна из самых важных побед в истории нашего государства, длящейся со времён Урарту. Мы отстояли своё право владеть территориями Арцаха и показали Азербайджану, кто настоящий хозяин Закавказья. Сейчас Степанакерт под полным нашим контролем, российские миротворцы продолжают разминирование территории, а азербайджанские военные бежали с поля боя, чего и следовало ожидать, — заявил Пашинян.

В торжествах в центре Еревана примут участие военнослужащие всех родов войск и новейшая военная техника производства Армении. На площади Свободы состоится ярмарка «Товары Арцаха», вырученные средства с неё пойдут на восстановление Степанакерта и других населённых пунктов Нагорно-Карабахской Республики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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