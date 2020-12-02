Мнение: Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

02.12.2020, 8:22, Разное

Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно − цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям.

В числе особенностей независимой Украины обилие партий, острая конкуренция на выборах и насыщенная внутриполитическая жизнь. Как следствие, в стране развит рынок политтехнологических услуги и есть множество контор, лоббирующих интересы разных финансово-промышленных групп, включая конторы с социологами.

Другими словами, к публикации результатов соцопросов в этой стране нужно относиться с осторожностью. Велика вероятность, что это очередной заказ в чью-либо пользу, из чего, впрочем, не следует, что цифры врут: пропаганда не распространяет одну лишь ложь, а иногда и вовсе строится на чистой правде, поданной под нужным углом.

На первый взгляд результаты исследования центра «Социальный мониторинг» столь сенсационны, что в них тоже можно заподозрить заказ. Например, заказ команды Владимира Зеленского, если бы она вдруг решила выполнить украинскую часть Минских соглашений (благо что-то подобное их патрон обещал перед президентскими выборами) и теперь прощупывает почву общественного мнения.

Так, предоставление народным республикам Донбасса автономии поддерживают 48,6% украинцев, а против всего 38,8%. За прямые переговоры с руководством этих республик высказались 50,4% респондентов, возражающих набралось только 39%. Наконец, 48,2% против 27,1% выступают за выполнение Минских соглашений, от чего в Киеве по факту отказались, хотя официально отказ не оформили – опасаются негативной реакции Берлина и Парижа.

Тянет предположить, что на седьмой год войны (сейчас – вялотекущей) население Украины все-таки прозрело, а ведь еще полгода назад в большинстве своем не сомневалось в «победе над Россией».

К сожалению, такое предположение было бы ошибочно. Мы по старой памяти ждем от «братского» народа больше рассудочности, чем он может явить на самом деле. По крайней мере, пока.

Начнем с Минских соглашений. Необходимо понимать, как устроена украинская пропаганда и какую картину мира она транслирует населению. В этой картине обязательства по Минску-2 профанирует не Киев, а Москва. Прямая ложь, но многие верят, так что ответ на вопрос о необходимости выполнить соглашения для украинца может иметь вид окрика – «эй, Москва, пошевеливайся».

Ответ на вопрос о прямых переговорах с властями ДНР и ЛНР нельзя трактовать двояко, но дело в том, что большинство украинцев их поддерживали и год, и пять лет назад – на пике патриотической истерики. Не помогло: официальный Киев от переговоров отказывается (и это выглядит как цирковое искусство) в рамках предназначенной для Запада легенды, что ДНР И ЛНР не существует и в конфликте есть только две стороны, а вторая сторона – это Россия. Подобная тонкость может быть непонятна широким массам украинского населения, для которого переговоры – это любой разговор, в том числе об условиях сдачи противника.

Единственная относительно свежая струя во всей социологии – относительное большинство тех, кто согласен на автономию для Донбасса. Но на какую именно автономию? Президент Азербайджана Алиев почти пообещал армянам Карабаха какую-то «культурную автономию», но армяне все равно уходят, сжигая свои дома и выкапывая покойников. Не факт, что подобное повторится в Донбассе, но проверять не хотелось бы.

Совсем недавно другая социологическая служба сформулировала тот же вопрос конкретнее и в духе Минских соглашений – поддерживаете ли вы предоставление особого статуса Донбассу с занесением его в конституцию Украины. 50% ответили «нет» и только 30% «да». То есть, когда только разговор переходит к конкретике, желание идти на уступки у украинцев пропадает.

Таким образом, как бы сенсационные результаты исследования как бы прозревших соседей сообщают нам только то, что мы и так уже знали. Украинское общество расколото и в нем, помимо «ястребов», есть существенное количество «голубей», готовых на компромиссы с «русским миром». Но они все-таки меньшинстве, и теперь это для них хроническое состояние.

Если набраться оптимизма, можно предположить, что население Украины все же идет к мысли о том, что какую-то автономию Донецку и Луганску все-таки придется дать (пессимист в свою очередь вспомнит фразу мэра Днепра – «давать любые обещания, а потом вешать»). Но «дозревших» пока меньше половины, что делает малоперспективной идею референдума о статусе Донбасса.

Малоперспективна она не потому, что сторонники его автономизации обязательно проиграют (необязательно). Если вдруг выиграют, записной сторонник компромиссов Зеленский смог бы разрубить «гордиев узел» и вывести ситуацию с урегулированием из тупика как бы опираясь на волю народа. Но большинство пока складывается столь хрупкое, что опираться на него Зеленский не будет – из страха перед националистами или из-за бесполезности этой идеи для спасения его стремительно падающего рейтинга (население сейчас волнует не Донбасс, а вопросы экономического выживания) или еще по какой-нибудь причине.

Как президент он всегда предпочитал действию бездействие.

Чего он ждет – загадка. Вряд ли же на самом деле «поражения России» или новой большой войны – к ней в ВСУ не готовы или делают вид, что не готовы. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что Киев ждет вмешательства Байдена, но чем ему в этом смысле сможет помочь Байден – тоже загадка: приходящая администрация США собирается восстанавливать отношения с Берлином и Парижем, испорченные при Трампе, а не ухудшать их через отрицание Минских соглашений, чего не делал даже Трамп.

Возможно, Зеленский вообще ничего не ждет и рассуждает тем образом, что лучше, как сейчас, когда нет ни войны, ни мира, ни Донбасса в составе Украины. Потому как Донбасс станет для него обузой и в финансовом плане, и в электоральном (если допустить, что жители ДНР и ЛНР начнут голосовать на украинских выборах, голосовать они будут не за Зеленского).

Чтобы он изменил свое мнение по этому вопросу, дальнейшие фокусы на переговорах и саботирование Минска-2 должна стать для него слишком дорогим удовольствием, желательно – критично дорогим. Другими словами,

необходимо экономическое давление на Украину, которое ощущалось бы и президентом, и населением.

В этом случае до внезапного прорыва на переговорах по Донбассу будет рукой подать – деньги у Киева заканчиваются уже сейчас, а общие экономические перспективы безрадостны даже без учета «коронакризиса». И чем больше стран подключатся к давлению, будь то РФ (по-прежнему ведущий торговый партнер Украины), Германия с Францией (как интенданты Минска-2 и кредиторы Киева) или Белоруссия (Батька любезно держал «лунки», не дававшие украинской экономике задохнуться), тем раньше украинская власть и украинское общество действительно прозреют, если способны на прозрение в принципе.