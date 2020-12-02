«Празднуем Пасху и Курбан-байрам» – истории браков с иноверцами

02.12.2020, 6:58, Разное

Совет улемов Духовного управления мусульман России выпустил фетву, в которой запретил мужчинам-мусульманам вступать в брак с представительницами других религий. Религиоведы восприняли это решение скептически, поскольку в одной из самых распространенных правовых школ в исламе – ханафитской – браки с людьми Писания (христианами и иудеями) разрешены.

К чему приведет запрет от ДУМ РФ и повлияет ли он на сообщество в целом – пока неясно. Корреспондент сайта Кавказ.Реалии из Северной Осетии записала истории, в которых разное вероисповедание не помешало людям создать семью.

Эльвира и Амир

Христианка Эльвира и мусульманин Амир вместе уже более десяти лет. Познакомились еще когда Эльвира училась. Общались, встречались, потом Эльвира узнала, что беременна, и Амир даже хотел от нее уйти. Однако перед рождением ребенка пара помирилась, и с тех пор они не расстаются.

По словам Эльвиры, единственный раз, когда они обсуждали религиозную тему, случился перед свадьбой.

“Я думаю, что его мать хотела бы, чтобы я приняла ислам, но в самом начале наших отношений я сказала, что религию менять не буду, и его это устроило, – вспоминает Эльвира. – Когда я была на его родине, подруга его матери спрашивала меня, почему я не приняла ислам, на что я ей ответила, что Амир прекрасно знал, на ком женится. Если его это устроило, то почему сейчас об этом вообще надо вести разговор? Моя мама в свое время была категорически против, чтобы я принимала ислам”.

“Мы не едим свинину, празднуем как Пасху, так и Курбан-байрам и прочие праздники, – говорит Эльвира. – Тему религии мы между собой в основном не затрагиваем и насчет воспитания детей придерживаемся разных точек зрения, например, он считает их мусульманками, а я убеждена, что когда они вырастут, то вправе сами решать, какая религия им ближе. Но ему я об этом не говорю”.

Эльвира рассказывает, что детей они не водят ни в церковь, ни в мечеть.

“Сама я бываю в церкви, но это происходит всегда спонтанно. Амир в мечети, насколько я знаю, не бывает. Библия у нас дома, кстати, есть, а вот Корана нет. Я уверена, что разные религии на наши отношения совершенно не влияют”.

Оксана и Суяркул

Родившийся в Узбекистане Суяркул Ураков попал в Осетию по распределению после окончания вуза. Это было еще в конце 80-х. Устроился работать на Главпочтамт, где и познакомился с Оксаной. Они вместе уже 30 лет.

“Мы вместе как по работе, так и по жизни, – говорит Суяркул. – Одни глаза Оксаны чего стоят! Нам некогда было думать о том, чтобы переходить в одну веру: девяностые, надо было детей поднимать. Но я думаю, что нас объединили толерантность и любовь”.

“Национальность и вероисповедание значения не имеют, главное – взаимопонимание”, – уверяет Оксана.

Ни в коем случае нельзя заставлять человека менять веру, убежден Суяркул.

“Вероисповедание друг друга надо уважать и к принятию другой веры в случае чего приходить с пониманием, – говорит Суяркул. – Праздники у нас умножены на два: и узбекские отмечаем, и русские. Внучки красят яйца, к нам приходит на Пасху мой родной брат, племянники. Они приходят без приглашения – знают, что мы отмечаем. У нас нет понятий “христиане” и “мусульмане”. Есть понятие “добрые, хорошие люди”. Есть те, кто совершает намаз, а потом идет убивать. Или даже необязательно убивать, а просто не делает положенные верующему добрые дела”.

Суяркул – практикующий мусульманин, посещает по пятницам мечеть, совершает намазы, соблюдает пост в Рамадан.

“Когда я держу пост, Оксана меня поддерживает, – говорит Суяркул. – Встает со мной ночью подогреть чай, например. Знает, где в городе можно купить халяльную колбасу. В холодильнике у нас нет свинины. Но при этом она ходит в церковь”.

Суяркул вспоминает, что когда-то помог Оксане исполнить ее мечту: попасть в Москве к мощам святой Матроны. В храм он тогда заходил вместе с ней. А Оксана вместе с ним была в мечети “Сердце Чечни”.

Оксана и Суяркул вырастили троих детей.

“Дети разные и по взглядам, и по внешнему виду, – говорит Суяркул. – Кто-то из них принял христианство, кто-то – ислам. Мы не принуждали никого. Мы им давали возможность определиться. Это их жизнь”.

“Мы показывали им две разные веры, хотели, чтобы они сами поняли для себя, что им важно, – добавляет Оксана. – Но если человек верующий, то основа у всех религий одна – делать людям добро”.

Сима и Борис

Серафиме Цориевой идет 92-й год. Ровно полжизни – 46 лет – она прожила с единственным мужем, Борисом. Она родом из Дигоры, до революции носившей название Христиановское. Он – из мусульманского села Чиколы.

“Когда мы были девочками, мы клялись друг другу, что никто из нас не пойдет замуж за мусульманина. А потом я раз – и выхожу замуж не просто за мусульманина, а в самое мусульманское село”.

Сима вспоминает, что в те послевоенные годы они жили с мамой, которая воспитывала ее и четырех ее младших братьев и сестер. Отец погиб на фронте. Ее будущая золовка тоже жила у них в доме, так как работала неподалеку.

“Вот она и увидела, что я все по дому делаю, что я такая чистоплотная. А у нее два брата отслужили в армии и вернулись. Я тогда собиралась поступать в педагогический институт в Нальчик. И она мне предложила поехать туда через Чиколу. Уговорила мою маму, мы поехали. Борис меня провожал, рассказывал, как жили, как служил. А потом снимает с себя часы и надевает на меня. “На память”, – говорит. Через неделю снова увиделись. Он позвал меня на свидание. Купил конфеты “Барбарис”. Шутили: “Борис-барбарис”. В общем, познакомились мы 1 мая, а 23 мая я вышла замуж”.

Сима вспоминает, что Борис не особо ходил в мечеть или совершал какие-то обряды, однако все мусульманские праздники в их доме обязательно отмечали. Он всегда просил испечь на них пироги.

“Я их никогда не признавала, но нам не до обсуждения религии было, – говорит Сима. – Мы в таких условиях жили – ни света, ни воды, ни газа. Мы жили в Ставропольском крае, мужа приняли чабаном, где он смотрел за 1200 головами скота. А я была арбичкой – варила еду пастушьим собакам. Топили брикетами из бараньего навоза – кизяка. Еду мужу в поле я возила верхом на лошади”.

У Симы и Бориса было пятеро детей. Самая первая девочка умерла еще в младенчестве.

“Наши дети – не православные и не мусульмане, они ни к какой вере не принадлежат, – говорит Сима. – Бог создал людей, а они уже потом сами разделились на православных и мусульман. Самое же главное – это жить дружно, как бы бедно ни жили”.

Сима похоронила мужа 21 год назад. Сейчас она каждое утро убирает во дворе и заботится о палисадниках. А по вечерам читает Сэлинджера.

“Как женились, так и будут”

В Коране есть аяты, в которых четко написано, что мусульманин может брать в жены представительниц народов Писания – христианок или иудеек, однако мусульманка при этом может выйти замуж только за мусульманина, говорит исламовед Раис Сулейманов.

“ДУМ РФ относится к ханафитской школе (она разрешает брак с представительницами народов Писания – НВ) и поддерживает канонические принципы семейно-брачного законодательства, – говорит эксперт. – Поэтому я ставлю вопрос о компетентности Совета улемов”.

Принятая фетва не будет иметь никакого влияния, а частота межконфессиональных браков из-за нее не уменьшится, уверен Сулейманов: “Влияние ДУМ незначительно: в России 80 с лишним муфтиятов, и в каждом есть свой совет улемов”.

Фетва была воспринята обществом не совсем верно, потому что в каждом регионе есть свои муфтияты, а в некоторых – даже несколько, говорит казанский исламовед Азат Ахунов. Соответственно, на них решение ДУМ РФ не распространяется.

“В корне неправильно говорить, что это решение для всех мусульман России, – отмечает Ахунов. – Оно распространяется только на ту территорию, которую контролирует ДУМ РФ. С одной стороны, те общины, которые ему подчиняются, должны прислушиваться к его фетвам и соблюдать их. Но если они сами делают оговорки, что в исключительных случаях такие браки могут быть, значит, они сами понимают, что это не истина в последней инстанции”.

Ахунов считает, что причиной выпуска такой фетвы могло быть увеличение количества межнациональных браков в Москве: “В других регионах эта проблема тоже существует, но она не такая масштабная. Я не исключаю, что имел место и определенный пиар ДУМ РФ, чтобы было видно, что он вообще работает”.

Для мусульман, в том числе и в муфтиятах, подчиняющихся ДУМ РФ, ничего не изменится, уверен научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований, исламовед Павел Густерин.

“Этому вообще не стоит придавать большого значения. Информационный повод так себе, – говорит Густерин. – Как мусульмане жили, как женились-разводились, так и будут. Эта фетва сама должна еще получить правовую оценку: есть признаки разжигания межрелигиозной розни”.

После резонанса в СМИ первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир-Хазрат Мухетдинов в своем комментарии дистанцировался от выпущенной фетвы.

“В светском государстве, каковым является Российская Федерация, постановления Совета улемов носят внутриобщинный характер и обращены прежде всего к мусульманам, стремящимся соблюдать религиозные постулаты. Они не имеют юридической силы в прямом смысле этого слова, поскольку (в отличие от некоторых мусульманских стран с действующим правом на основе шариата) не предполагают какой-либо ответственности и наказания за их неисполнение. Богословские заключения Совета улемов апеллируют исключительно к ответственности человека перед Богом, и никак иначе”.