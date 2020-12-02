Полиция Брюсселя разогнала гей-оргию нарушивших режим самоизоляции

02.12.2020, 6:40, Разное

Полиция Брюсселя совершила налет на гей-оргию в подвале гей-бара с нарушением режима изоляции, в результате чего были арестованы 25 человек, включая нескольких дипломатов и члена Европейского парламента.

Секс-вечеринка в бельгийской столице прошла в пятницу в баре на улице Рю де Пьер, сообщает Brussels Times со ссылкой на местные СМИ.

Официальный представитель Европейского союза, личность которого не установлена, якобы пытался бежать, но был пойман и допрошен властями, как сообщает La Dernière Heure .

Он сослался на свой иммунитет, сообщает местное новостное агентство Het Nieuwsblad .

Источник сообщил Het Laatste Nieuws, что все участники, большинство из которых были обнаженными мужчинами, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом .

По словам официальных лиц, на месте происшествия также были обнаружены наркотики.