Тайна скелета Река – мог ли современный человек жить на Земле более миллиона лет назад?

02.12.2020, 6:35, Разное

В начале ХХ века немецкий палеонтолог Ганс Рек откопал в ущелье Олдувай в Танзании странный скелет. Согласно датировке слоев, скелету было по меньшей мере, 1,15 миллиона лет. А выглядел он как современный человек.

Ущелье Олдувай в восточноафриканской стране Танзания – одно из самых известных палеонтологических мест в мире. В частности, особенно оно известно тем, что тут работал знаменитый антрополог Луис Лики, раскопавший здесь множество древних окаменелостей, в том числе останки Homo habilis – Человека Умелого.

Человек Умелый считается первым представителем рода Homo, то есть официально первым существом, которое уже было человеком, а не человекоподобным созданием с обезьяньими чертами. Предшествующие ему австралопитеки людьми еще не были.

Возник Человек Умелый около 2,8-2,5 миллиона лет назад, а вымер спустя полмиллиона лет, уступив Землю Человеку Прямоходящему (Homo erectus), а тот в свое время около 500 тысяч лет назад эволюционировал в Неандертальца.

Первые люди современного типа – Человек разумный (Homo sapiens) начали появляться около 200 тысяч лет назад. Так считает наука. Однако есть как минимум одна ископаемая находка, которая противоречит этой схеме. Это так называемый скелет Река (Reck's skeleton).

Он также был найден при раскопках в Олдувайском ущелье, но в отличии от Человека Умелого, о нем не пишут в учебниках, да и вообще найти о нем упоминания хоть где-то чрезвычайно сложно. При этом он был первым скелетом древнего человека, который нашли в Олдувае.

Этот скелет был найден в верхней части слоя, который датировался 1,15 миллионами лет. И датировка этого слоя официально никогда не оспаривалась. При этом скелет Река не был похож на примитивные скелеты Человека Прямоходящего или его родственников, а выглядел как скелет современного человека.

Эта история началась в 1913 году, за много лет до Луиса Лики, когда в Олдувайское ущелье приехал немецкий палеонтолог Ганс Рек. Он собрал команду рабочих и начал тут раскопки, мечтая найти что-нибудь редкое или необычное. И это ему удалось.

Один из рабочих внезапно заметил торчащую из слоя в раскопе кость, после чего начал осторожно выкапывать ее. Вскоре он понял, что кость тут не одна и позвал на помощь других рабочих.

Все вместе они, под руководством Река, аккуратно извлекли из слоя твердый блок, в котором оказался "запечатан" почти полный скелет человека, который анатомически практически ничем не отличался от современного.

Этот скелет удивлял не только современным видом, но и своей комплектацией. Останки существ такой древности редко составляют даже небольшую часть скелета, обычно это всего одна или несколько костей.

Согласно датировке Река, скелет был обнаружен в верху слоя II (см картинку ниже). Всего на раскопе, где работал Рек, было пять слоев. Самый нижний – самый древний. Скелет лежал очень близко к поверхности, так как верхние слои III, IV и V за миллионы лет были стерты эрозией.

Согласно современным методам датирования, слой II имеет возраст от 1,15 миллиона до 1,7 миллиона лет. Рек тщательно изучил геологию этого места и пришел к выводу, что ложе, где лежал скелет, не имело поврежденных слоев. То есть скелет не мог попасть в этот слой откуда-то сверху.

"Место выглядело точно так же, как и любое другое на горизонте. Не было никаких доказательств наличия какой-либо засыпанной ямы или могилы", – писал Рек.

Итак, получалось, что человек современного типа, очень похожий на нас анатомически, возник не 200 тысяч лет назад, а по меньшей мере около миллиона лет назад. Это было большой сенсацией.

Рек вернулся в Германию, захватив с собой череп найденного "Олдувайского человека", а когда его работу прочли другие ученые, то многие поверили в эту находку. В том числе среди них был уважаемый американский антрополог Джордж Грант МакКарди из Йельского университета.

Согласно отчетам Река и других ученых, в этих же слоях, где он нашел этот скелет, были найдены многие другие древние окаменелости и эти останки полностью соответствовали своему времени. То есть условия находки были такими, что смешивание слоев или неправильная датировка исключалась.

Но в 1930-х годах, когда об этом скелете узнал молодой антрополог Луис Лики, он был категорически не согласен с подобным и сам в 1931 году отправился на раскопки в Ущелье Олдувай. Правда когда он оказался на месте раскопок и изучил слои, он признал, что был неправ.

Далее Рек и Лики написали совместную статью о скелете "Олдувайского человека" и в том же 1931 году опубликовали ее в журнале Nature. Но даже статья не убедила других критиков Река, количество которых быстро росло.

В 1932 году английский геолог Босвелл в том же журнале Nature опубликовал свой отчет о том, что он обнаружил в слоях, где Рек вел раскопки, признаки смешивания. Он нашел в слое II, в том месте, откуда был изъят скелет Река, гальку из слоя III и кусочки калькрита из слоя V. Ганс Рек был официально посрамлен.

Правда, оказалось, что образцы слоев Босвелл получил не непосредственно из Олдувая, а из Мюнхена и было невозможно доказать, каким образом были добыты эти образцы. Но это уже никого не волновало.

Далее и Рек и Лики были вынуждены согласиться, что да, слои очевидно перемешались и скелет современного типа попал в слой II из более верхних слоев. Современные ученые сейчас считают, что скелету Река было от силы 20 тысяч лет.

Остается загадкой, почему и Рек, и Лики так быстро изменили свое мнение о скелете Река. Возможно, Рек просто устал от этой длительной битвы против своих критиков, которая становилась все более и более подавляющей для него.

Последующие находки предков человека все больше убеждали антропологов в том, что современный человек просто не мог возникнуть более миллиона лет назад. И больше ничего, похожего на скелет Река, в Олдувае не находили.

К сожалению, во время Второй мировой войны скелет Река исчез из Мюнхенского музея и где он находится сейчас, неизвестно. Есть сведения, что от него остался череп, но где его хранят, тоже никто официально не знает.